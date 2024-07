Todos os aplicativos e serviços associados ao Microsoft 365 já foram integralmente retomados após os efeitos do apagão cibernético da manhã desta sexta-feira, 19, informou a empresa.

“Estamos entrando em um período de monitoramento para garantir que o impacto seja totalmente resolvido”, disse a Microsoft em publicação no X (antigo Twitter).

Atualização de software emitida pela CrowdStrike estaria na raiz do apagão cibernético global, resultando em travamentos de máquinas que executam o sistema operacional Microsoft Windows. Foto: Thibault Camus/AP

PUBLICIDADE Segundo as primeiras informações, a falha teria sido causada por uma atualização de um sistema da CrowdStrike, especialista em segurança cibernética e fornecedora da Microsoft. A CrowdStrike é uma empresa de segurança cibernética cujo software é usado por dezenas de indústrias ao redor do mundo para proteger contra hackers e violações externas. Uma atualização de software emitida pela CrowdStrike estaria na raiz do problema, resultando em travamentos de máquinas que executam o sistema operacional Microsoft Windows.

Essa interrupção foi causada por uma atualização de segurança defeituosa da CrowdStrike. George Kurtz, executivo-chefe da CrowdStrike, disse em um comunicado que a empresa estava “trabalhando ativamente com os clientes afetados por um defeito encontrado em uma única atualização de conteúdo para hosts do Windows”. Ele acrescentou: “Isso não é um incidente de segurança ou um ataque cibernético. O problema foi identificado, isolado e uma correção foi implementada”. / COM INFORMAÇÕES DO THE NEW YORK TIMES