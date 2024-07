Apagão cibernético: como consertar a ‘tela azul da morte’ no seu computador

Mas as máquinas já afetadas pelo problema ficam presas em um ciclo em que continuam reiniciando, tornando mais difícil atualizá-las à distância. É possível que a CrowdStrike ou outra entidade encontre uma forma de automatizar o processo de resolução do problema, o que poderá facilitar a resolução da questão por parte do utilizador ou do seu empregador.

George Kurtz, CEO da CrowdStrike, disse numa entrevista ao programa “Today” que a atualização tinha conseguido chegar em alguns computadores enquanto estavam reiniciando, fazendo com que recebessem a correção automaticamente. No entanto, muitos computadores continuam offline e terão que ser corrigidos manualmente.

O que a Microsoft e a CrowdStrike dizem sobre a pane?

Em uma postagem no X, Satya Nadella, presidente-executivo da Microsoft, disse: “Estamos cientes desse problema e estamos trabalhando em estreita colaboração com a CrowdStrike e com toda a indústria para fornecer aos clientes orientação técnica e suporte para trazer seus sistemas de volta online com segurança.”

Numa declaração separada, a Microsoft recomendou que clientes contatem a CrowdStrike. A CrowdStrike aconselhou que quaisquer comunicações sejam através dos canais oficiais.

“Entendemos a gravidade da situação e lamentamos profundamente a inconveniência e a interrupção”, disse Kurtz em um comunicado. “Estamos trabalhando com todos os clientes afetados para garantir que os sistemas sejam repostos e que possam prestar os serviços com que os seus clientes contam.” / COM INFORMAÇÕES DE ‘THE NEW YORK TIMES’ E ‘THE WASHIGNTON POST’