Apple: o que esperar do evento da empresa em outubro? Veja os principais lançamentos

A Apple deve realizar um novo evento em outubro para anunciar uma série de produtos e atualizações, incluindo novos Macs com chips M4 e iPads renovados. A expectativa é que o evento aconteça no fim de outubro, com os novos produtos chegando ao mercado em 1º de novembro.

Novos Macs com chips M4

Pela quarta vez nos últimos cinco anos a empresa promove um evento no mês de outubro para revelar seus lançamentos Foto: BRUNO ROCHA/FOTOARENA

PUBLICIDADE A gigante da maçã planeja lançar uma nova linha de Macs equipados com o chip M4, que promete oferecer grandes melhorias em desempenho e eficiência energética. Entre os modelos que devem ser atualizados estão o MacBook Pro de 14 e 16 polegadas, o Mac mini e o iMac. O MacBook Pro de 14 polegadas terá o mesmo processador do iPad Pro, enquanto o modelo de 16 polegadas deve contar com as versões M4 Pro e M4 Max do chip. O Mac mini, por sua vez, além de receber o chip M4, também passará por um redesenho, tornando-se mais compacto e possivelmente perdendo as portas USB-A. O iMac também deve ser atualizado com o chip M4, e há rumores de que a Apple finalmente substituirá a porta Lightning dos acessórios Magic Keyboard, Magic Mouse e Magic Trackpad pela USB-C.

iPads renovados

Os iPads também devem receber atenção no evento. A Apple planeja lançar o iPad mini de 7ª geração, que deve manter o design compacto de 8,3 polegadas da geração anterior, mas com melhorias no processamento, nas câmeras, na conectividade e novas opções de cores. O iPad de entrada também deve ser atualizado, com a expectativa de que receba o chip A16 para um desempenho mais rápido.

O aparelho deve ser equipado com o chip A17 Pro, do iPhone 15 Pro, ou o A18, do iPhone 16, o que deve proporcionar um aumento significativo no desempenho em comparação com o chip A15 Bionic do modelo atual.

Outras melhorias esperadas no dispositivo incluem suporte para Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, câmera frontal reposicionada na borda da paisagem, compatibilidade com o Apple Pencil Pro e novas opções de cores.

Além dos Macs, iPads e Apple Intelligence, a Apple também pode anunciar outros produtos em seu evento de outubro, como uma nova geração do AirTag, novas versões do MacBook Air com chip M4, um iPhone SE atualizado, o iPad Air de 11 e 13 polegadas, e um novo teclado Magic Keyboard para iPads.