iPhone ‘barato’ pode ganhar nova versão em breve; confira detalhes

A Apple, que acabou de lançar o iPhone 16, está se preparando para anunciar um novo modelo “barato” no início do próximo ano: uma versão atualizada do iPhone SE, com codinome V59. Segundo a Bloomberg, o lançamento marcará a primeira atualização do iPhone SE desde 2022, quando a Apple adicionou a capacidade 5G ao dispositivo.

Com o novo modelo, seria o fim do “iPhone de botão”: a Apple abandonaria o antigo design com botão home e adotaria uma tela de ponta a ponta, similar aos modelos mais recentes do iPhone. Também é esperado que o novo iPhone SE se assemelhe ao iPhone 14, incluindo a “franja” na parte superior da tela, que abriga a câmera frontal e os sensores do Face ID.

Recursos avançados e compatibilidade com Apple Intelligence

Última versão do iPhone SE foi lançada em 2022

O novo iPhone SE também deve ser compatível com o Apple Intelligence, conjunto de ferramentas de IA disponível no iPhone 16 e nas versões Pro e Pro Max do iPhone 15. Essa compatibilidade indica que o novo modelo terá um desempenho incrementado, já que a Apple Intelligence exige mais memória RAM para executar os recursos no próprio aparelho. Além disso, o novo iPhone SE poderá ter uma tela OLED, em vez da tela LCD tradicionalmente utilizada nos modelos mais baratos. Essa mudança traria melhorias na qualidade de imagem, com cores mais vibrantes e contraste mais elevado.

A reformulação do iPhone SE vem com a intenção da Apple competir no mercado de smartphones de baixo custo, onde enfrenta forte concorrência de dispositivos Android, especialmente na China. O modelo atual do iPhone SE, que se assemelha ao iPhone 8, custa a partir de US$ 429 nos EUA, um valor considerado alto em comparação com muitos concorrentes.

Modernizar o SE para que ele se pareça mais com outros aparelhos da marca deve ajudar a atrair compradores com orçamento limitado e potencialmente recuperar a participação de mercado perdida para marcas como Huawei e Xiaomi e até mesmo a própria Samsung.

No Brasil, o atual iPhone SE é vendido por preços que variam de R$ 4,3 mil a R$ 5,8 mil, dependendo da capacidade de armazenamento. Ainda não há informações sobre o preço e a data de lançamento do novo modelo no País.

iPads e Macs com novas versões

Nova versão do iPad também pode chegar em 2025

Além do novo iPhone SE, a Apple também está planejando lançar novas versões do iPad Air e teclados compatíveis com o iPad Pro. A empresa também deve atualizar sua linha de computadores Mac com chips M4, incluindo um Mac Mini menor, novos MacBook Pros e iMacs. Uma atualização do iPad Mini também é possível.