A Apple lançou a primeira atualização do iOS 18, o iOS 18.0.1. Esta atualização beneficia particularmente usuários da linha do iPhone 16.

Conforme mostrou o Estadão, desde quando foi lançado em 16 de setembro, a mais recente versão do sistema operacional do iPhone vinha apresentado falhas e instabilidades e gerando reclamações de usuários nas redes sociais. A atualização já está disponível no Brasil.

iOS 18 foi lançado em setembro Foto: Divulgação/Apple

Em site oficial, a Apple informou que atualização corrige erros como:

A tela sensível ao toque podia ficar temporariamente inativa em certas circunstâncias nos modelos de iPhone 16 e iPhone 16 Pro;

A câmera podia congelar ao gravar vídeos 4K no modo macro com a Ultra‑angular com o HDR desativado nos modelos de iPhone 16 Pro;

O aplicativo Mensagens podia ser encerrado inesperadamente durante uma resposta a uma mensagem com um mostrador compartilhado do Apple Watch;

Em alguns modelos de iPhone, o desempenho podia ser afetado devido a um problema de alocação de memória.

Como instalar o iOS 18

O iOS 18 trouxe uma série de novidades muito aguardadas, incluindo melhorias na assistente Siri, maior personalização na tela inicial e recursos de privacidade aprimorados.

A maioria dos modelos recentes de iPhone é compatível com o iOS 18, incluindo modelos a partir do iPhone XS e iPhone XR, além do iPhone SE (2ª geração ou posterior).

Para instalar o novo sistema, basta acessar “Ajustes”, “Geral” e “Atualização de Software”. O sistema verificará se há atualizações disponíveis e, caso positivo, exibirá a opção para baixar e instalar o iOS 18. É importante lembrar que, antes de iniciar a atualização, é recomendável fazer um backup completo dos seus dados para evitar perdas em caso de imprevistos.