Bem-vindos à ‘Elontown’: uma improvável base no Texas que serve como império dos negócios de Musk

São 40 minutos de carro de Austin até a cidade-fazenda de Bastrop, a quintessência do Texas, onde chapéus de caubói, botas de caubói e caminhonetes circulam pelas fachadas das lojas em estilo de faroeste e pelas ruas principais, cujo traçado pouco mudou desde a década de 1830.

E ainda há Elon Musk.

Musk tem transferido a sede das suas empresas para a pequena cidade no Texas Foto: Alex Brandon/AP

A pessoa mais rica do mundo criou uma sede crescente para suas várias empresas no Condado de Bastrop. A Starlink, uma divisão da SpaceX de Musk que fabrica satélites de internet, tem uma fábrica de cerca de 46,4 mil metros quadrados a apenas 15 minutos do centro histórico de Bastrop. A Boring Company, empreendimento de construção de túneis de Musk, tem um centro de pesquisa e desenvolvimento, e o site de rede social X (nascido em São Francisco como Twitter), em breve inaugurará sua sede na cidade.

Desde que se mudaram para a área, há três anos, as empresas de Musk se tornaram algumas das maiores empregadoras do que há muito tempo é considerado uma cidade de trânsito, e os sinais de “Muskificação" estão se espalhando. Funcionários da Boring Company vestindo camisetas “Tunnel Mars” passam por quadras de pickleball na Hyperloop Plaza. Dentro da estrutura semelhante a um hangar da praça, que abriga uma loja de artigos gerais de alta qualidade, a Boring Bodega, um pub e até mesmo um barbeiro, estão expostas recordações vintage de Musk (como o lança-chamas de US$ 500 que a Boring Company vendeu como uma brincadeira). E as aulas na Ad Astra, uma escola Montessori de propriedade de Musk, cujo nome faz alusão ao sonho de viagem interplanetária do fundador da SpaceX, devem começar em breve. “Há meses venho dizendo que parece que um disco voador aterrissou... e um monte de gente saiu”, disse Kay Rogers, uma advogada de Bastrop, enquanto percorríamos o condado em seu carro em março. Ainda restam dúvidas, inclusive quantos funcionários de Musk realmente se mudarão para Bastrop, qual é exatamente o grande plano de Musk (se é que existe algum) para a área e o que esperar de um personagem tão famoso pelo sucesso empresarial quanto pelo comportamento impulsivo e pelo desrespeito a certas regras. A SpaceX, a Boring Company, a X e a Ad Astra não responderam aos pedidos de comentários. Com Austin continuando a disparar como um centro tecnológico, Bastrop estava enfrentando um boom populacional mesmo antes de Elon começar a construir aqui. Mas o elemento Musk lançou um fator de risco no que, de outra forma, poderia ter seguido o enredo típico da urbanização moderna. Agora, misturado às preocupações com o crescimento populacional, o barulho e o tráfego, há um nó de entusiasmo, admiração, suspeita e apreensão sobre o que está por vir. “As pessoas me ligaram e disseram: ‘Parabéns por isso’”, disse Becki Womble, presidente e CEO da Câmara de Comércio de Bastrop, sobre a futura sede da X.

Há conversas sobre novos empregos e gorjetas maiores nos restaurantes, mas também há ansiedade sobre a acessibilidade econômica para quem não é da área de tecnologia, frustração sobre a transparência e preocupações sobre o impacto das empresas de Musk nos arredores (uma das quais já cavou um túnel sob a estrada que liga a fazenda ao mercado de Bastrop).

“Espero e rezo para que ele cuide do meio ambiente”, diz a moradora de longa data Tracy Hipe, proprietária de uma fazenda de árvores orgânicas com seu marido perto de algumas das instalações de Musk, enquanto nos sentamos em uma cafeteria. “Nossa pequena fazenda de árvores depende dessa água, e ele está bem perto do rio.” O próprio Musk não parece visitar a cidade com muita frequência: Os moradores locais e as autoridades municipais dizem que ainda não cruzaram com ele. Mas ninguém deixa de notar os Cybertrucks da Tesla carregando no posto de gasolina ou estacionados na entrada da garagem dos vizinhos. É quase certo que mais Teslas virão. Com cerca de 2,3 mil quilômetros quadrados, o Condado de Bastrop é grande o suficiente para caber aproximadamente 19 São Franciscos em seus limites. O que poderia dar errado?

A SpaceX é uma das várias empresas de Elon Musk que se estabeleceram perto de Bastrop, Texas Foto: Lizzie Chen for Fortune

“Tempo é dinheiro”

Quando Mel Hamner, o comissário do Distrito 1 do Condado de Bastrop, chegou ao trabalho em uma manhã de 2021, um visitante estava esperando do lado de fora de sua porta em um dos corredores escuros do antigo tribunal do Condado de Bastrop.

O visitante exigiu saber por que o escritório de Hamner ainda não havia aprovado um pedido de variação de fossa séptica. O pedido era para a Boring Company, cujas instalações estavam fora do alcance da linha de águas residuais da cidade, e Steve Davis, presidente da Boring Company e um dos braços direitos de Elon Musk, tinha vindo pessoalmente para obter respostas.

Em alta Link Meta corre no Threads para responder a crescimento de usuários do BlueSky SearchGPT, da OpenAI, vai ultrapassar buscador do Google em pesquisas, dizem funcionários da gigante Quais os cinco melhores celulares para tirar foto? Hamner lembra-se do encontro como um indicativo do modus operandi das empresas de Musk. “A cultura deles é ‘Tempo é dinheiro’”, conta Hamner. “Eles não deixam a grama crescer sob seus pés.” O ritmo com que as empresas de Musk se movem talvez seja sua característica mais marcante para muitos observadores locais, que juram que os carros até andam mais rápido nas partes da cidade frequentadas pelos funcionários de Musk. A SpaceX já está acrescentando mais 65 mil metros quadrados ao edifício Starlink que foi construído em 2023, e os documentos de planejamento do condado sugerem que mais de 1 mil novas vagas de estacionamento serão acrescentadas. Hamner espera que a nova sede do X, que ele acredita que terá cerca de “quatro a cinco” andares, esteja pronta em breve. O frenesi da atividade está tendo um efeito indireto, atraindo novos projetos de desenvolvimento residencial e de varejo. De fato, dos 27 projetos de desenvolvimento em andamento no distrito de Hamner, apenas três são afiliados a Musk. “Todos os nossos planos diretores estão sendo reescritos”, diz a gerente da cidade de Bastrop, Sylvia Carrillo, que projetou que 42% mais pessoas chegarão à cidade nos próximos cinco anos. A população do condado mais amplo, que era de 97.216 pessoas na última contagem oficial em 2020, deverá quase dobrar até 2050.

Liana Walker, uma agente imobiliária de Bastrop, reuniu-se com mais de 100 funcionários do X neste verão em um dos escritórios em Austin. Os funcionários, que fazem parte do grupo de confiança e segurança do X, serão transferidos para a sede da empresa em Bastrop, e Walker estava lá para convencê-los sobre os méritos de morar em Bastrop, em vez de apenas chegar ao trabalho. Para ajudar a defender seu ponto de vista, ela tinha caixas cheias de blocos de anotações e adesivos com o tema de Bastrop, guias da cidade e cestas de rifas com itens de empresas locais, incluindo cartões-presente de spas médicos e vales para troca de óleo.

Walker e seu marido já ajudaram alguns funcionários da SpaceX, Tesla e X a encontrar casas na região - alguns dos quais se tornaram amigos.

Mas outros não estão sentindo as vibrações da vizinhança.

“Eles não estão fazendo nenhum esforço”

Chap Ambrose, um desenvolvedor de software que usa chapéu de caubói e mora em uma estrada de terra próxima às instalações da Boring Company, rebocou sua churrasqueira e serviu o jantar antes do evento principal: uma reunião informativa com o órgão regulador ambiental do Texas e um representante de uma empresa de esmagamento de rochas.

Tecnicamente, a reunião era sobre uma licença de ar para a empresa minerar na área. Na verdade, a multidão de fazendeiros, vizinhos, trabalhadores sem fins lucrativos e ativistas havia sido incitada a agir por causa da Boring Company, que já havia sido citada por violações que incluíam erosão de águas pluviais e descarte de água oleosa, ambas já resolvidas.

“Quero deixar claro: não nos opomos ao crescimento econômico e nem mesmo à mineração de agregados. Não é possível ter um sem o outro, mas o que nos opomos é quando as regras básicas e as melhores práticas não são seguidas”, disse Skip Connett, que administra uma fazenda comunitária orgânica próxima com sua esposa, na reunião. “A Boring Company - quando veio para cá - não conseguiu obter uma licença de ar como a que vocês estão tentando obter.”

Um império do Texas

O trio de empresas de Musk em Bastrop representa apenas uma parte de uma constelação de companhias interconectadas e em constante expansão que inclui a montadora de carros Tesla, que movimenta US$ 1 trilhão (da qual Musk é o CEO); a SolarCity, empresa de energia solar de propriedade da Tesla; a Neuralink, empresa de implantes de chips cerebrais; a xAI, desenvolvedora de IA; e a X Foundation, organização educacional.

Algumas estão próximas. A partir da Hyperloop Plaza, você pode dirigir para o norte por cerca de 20 minutos até a instalação onde a Neuralink está desenvolvendo sua interface cérebro-computador. A meia hora ao norte da praça está a gigafábrica da Tesla, que fabrica o Cybertruck e o Tesla Model Y.

Mas se Musk tem um plano para transformar Bastrop em uma cidade empresarial do século XXI, ele não o revelou.

Um artigo do Wall Street Journal de 2023 sugeriu que Musk queria construir sua própria cidade em um canto do condado de Bastrop. Mas nenhum plano desse porte parece estar em andamento. Embora haja mais de uma dúzia de pequenas casas na propriedade da Boring Company em uma pequena comunidade chamada Snailbrook, os planos elaborados há alguns anos para construir um novo bairro com mais de 100 casas foram substituídos por uma nova versão reduzida chamada Snailbrook 2, que incluirá 21 casas de dois e três quartos perto da Hyperloop Plaza, de acordo com os registros de propriedade. Os vizinhos notaram que a Boring havia começado a cavar buracos para esse projeto em novembro.

Nem mesmo as autoridades da cidade e do condado sabem quantos funcionários da Musk virão para Bastrop. Os anúncios de emprego oferecem apenas uma indicação aproximada.

“Não acho que haja um véu de segredo em torno do que está acontecendo, mas acho que há um desejo geral de saber mais e entender mais - talvez o que esses planos possam implicar e como isso pode nos afetar daqui para frente”, diz Rick Womble, vice-presidente executivo e presidente da filial do Roscoe Bank em Bastrop.

“Ele não me incomoda”

Bettie Buchanan, proprietária de um parque de trailers no Rio Colorado, ao norte das instalações da Starlink, há 18 anos, concorda com a apreensão de alguns de seus vizinhos com a mudança dos tempos. “Os impostos sobre esse parque aumentaram muito. As casas aumentaram muito. É simplesmente ridículo”, diz ela.

Mas Buchanan, que tem 77 anos e cujo bisavô era proprietário das terras agrícolas onde agora estão as empresas de Musk, diz que “quem tem dinheiro pode comprar o que quiser”. Ela acrescentou: “Sei que algumas pessoas reclamaram de Elon Musk, mas, até onde sei, ele não me incomoda e eu não o incomodo”.

Quando visitei Bastrop pela segunda vez, em meados de setembro, havia muita coisa acontecendo. O museu de história local estava se recuperando de uma pequena enchente que havia danificado parte de seu acervo, e havia rumores sobre os planos para a abertura de um centro de estúdios de 546 acres em 2025 para produzir filmes de faroeste e outros. A cidade também estava se recuperando de um escândalo com seu prefeito, que teve um caso com o diretor da organização sem fins lucrativos de turismo da cidade e foi acusado de interferir em uma investigação sobre o uso indevido de fundos da cidade. (O advogado do prefeito disse que não houve uso indevido de fundos públicos e que o prefeito “não tentou encobrir nada sobre os negócios públicos. Ele admitiu publicamente e pediu desculpas pelo caso”).

E quanto a Musk? Ele ainda não havia sido visto na cidade por ninguém com quem falei. Mas a ambivalência no ar sobre sua presença era palpável.

Para muitos moradores locais, Bastrop sempre será muito mais do que Musk. Mas há um reconhecimento de que ela nunca mais será a mesma. Enquanto eu esperava para encontrar Hamner do lado de fora de seu escritório, ouvi-o em uma ligação telefônica, discutindo alguns novos projetos de desenvolvimento de Musk.

“Nosso bairro tranquilo não existe mais”, disse ele categoricamente.



