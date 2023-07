A “tríade” de robôs de conversação com inteligência artificial (IA) está, finalmente, completa no Brasil. Depois do sucesso do ChatGPT, da OpenAI, gigantes de tecnologia como Microsoft e Google correram para oferecer recursos do tipo em alguns de seus produtos — e o Google anunciou nesta quinta-feira, 13, a chegada do Bard, seu chatbot inteligente, ao Brasil.

O Bard une um amplo modelo de linguagem (LLM) do Google — chamado PaLM 2 — com a ferramenta de busca da empresa e fica bem situado como um meio termo entre a criatividade do ChatGPT e a assertividade do Bing.

Apesar de semelhantes, essas ferramentas podem funcionar de forma bem diferente entre si — seja em um pedido de informações ou na tentativa de produzir conteúdo. No ChatGPT, é possível ter acesso a um recurso gratuito, alimentado pela IA GPT-3.5, e um plano pago, que trouxe o GPT-4, uma versão melhorada do modelo anterior. Já no Bard, recém lançado pelo Google no Brasil, não existe planos de assinatura e toda a interação é feita a partir de um login na conta da empresa (a mesma utilizada no Gmail e Chrome).

Para entender qual o melhor chatbot para as atividades do dia a dia, o Estadão testou o ChatGPT na sua versão paga (com GPT-4) e o recém-chegado Bard. Veja abaixo os resultados da disputa entre as três ferramentas, com os comandos e as respostas de cada uma das IAs.

Comunicado de condomínio

Preciso enviar uma mensagem para todas as pessoas do condomínio sobre a reforma do salão de festas. O texto deve ter cinco linhas e informar que o espaço estará fechado por 5 dias para pintura. Adicionar que espaço não deve ser acessado.

ChatGPT: Prezados moradores,

Informamos que o nosso salão de festas estará fechado por 5 dias para reformas, especificamente para serviços de pintura. Ressaltamos a importância de que ninguém acesse o espaço durante este período para garantir a segurança e qualidade do serviço. Agradecemos a compreensão de todos.

Atenciosamente,

[Seu nome]

Bard: Prezados condôminos,

Informamos que o salão de festas estará fechado por 5 dias para pintura. O espaço não deve ser acessado durante esse período.

A reforma é necessária para melhorar as condições do salão e torná-lo mais agradável para os condôminos.

Agradecemos a compreensão.

Atenciosamente,

A administração do condomínio

Conclusão: Na tarefa de produção de conteúdo simples, as duas plataformas possuem desempenho bastante semelhante, se mantendo dentro da proposta do pedido e escrevendo de forma geral — o que pode ajudar na produção de modelos que serão preenchidos posteriormente.

Criatividade

Escreva um parágrafo de ficção científica como se fosse Shakespeare.

ChatGPT: Em um universo infinito, repleto de astros deslumbrantes e misteriosos, nosso valoroso viajante sideral, vestido com traje de prata brilhante, cruza os confins da vastidão estelar com a dignidade de um rei. Um cenário estranho e magnífico, onde as estrelas dançam ao ritmo da eternidade e os planetas, como atores numa peça divina, giram em dança incessante. Ao cruzar esse palco celeste, ele beija a face da mortalidade, a sua embarcação feita de aço e sonhos, um falcão prateado, lançando-se audaciosamente onde nenhum homem já se atreveu. Qual seria o seu destino, senão desvendar a obscuridade do cosmo, como um amante revelando a essência da amada sob o luar? Será ele o Puck do espaço, fazendo de sua viagem um sonho, um sonho imortalizado no coração da vastidão intergaláctica?

Bard: Claro, aqui está um parágrafo de ficção científica escrito no estilo de Shakespeare:

“Ó, que tempo é este, quando os homens podem voar como pássaros e nadar como peixes? Quando podem viajar para mundos distantes e conhecer novas culturas? É uma época de grandes descobertas e aventuras, e é um momento para celebrar a humanidade.

Mas também é um momento de perigo. As novas tecnologias podem ser usadas para o bem ou para o mal, e é importante usá-las de forma responsável. Devemos nos lembrar que somos todos irmãos e irmãs, e que devemos trabalhar juntos para criar um futuro melhor para todos.

Que este seja um tempo de esperança e de possibilidades, e que possamos usar as novas tecnologias para fazer do mundo um lugar melhor.”

Conclusão: O ChatGPT ainda parece incorporar melhor o estilo da literatura de Shakespeare. O Bard parece começar na proposta, mas além de não seguir o comando do parágrafo único, é possível notar uma mudança no estilo pedido logo no segundo parágrafo. Do ponto de vista criativo, o ChatGPT ainda parece a melhor escolha.

Questão de conhecimento

Explique, resumidamente, o que são ciclones.

ChatGPT: Ciclones são sistemas de baixa pressão atmosférica caracterizados pela circulação de ventos que giram em direção ao centro do sistema. No hemisfério norte, essa rotação é no sentido anti-horário, e no hemisfério sul, é no sentido horário. Esses fenômenos podem ocorrer em diferentes regiões e escalas, variando desde tempestades intensas, como furacões e tufões (tipos de ciclones tropicais), até sistemas de baixa pressão de grande escala presentes em latitudes médias, conhecidos como ciclones extratropicais. Eles são formados sobre águas oceânicas quentes (no caso de ciclones tropicais) ou em regiões de grande variação de temperatura (ciclones extratropicais).

Bard: Ciclones são sistemas de baixa pressão atmosférica que se formam sobre os oceanos, principalmente nos trópicos. Eles são caracterizados por ventos fortes, chuvas intensas e ondas altas. Os ciclones podem causar grandes danos à infraestrutura e à população, além de provocar mortes.

Existem dois tipos principais de ciclones: ciclones tropicais e ciclones extratropicais. Os ciclones tropicais formam-se sobre os oceanos com temperaturas acima de 27°C. Eles são caracterizados por ventos fortes, chuvas intensas e ondas altas. Os ciclones tropicais são chamados de furacões no Atlântico e no Pacífico Norte, tufões no Pacífico Noroeste e ciclones no Oceano Índico.

Os ciclones extratropicais formam-se sobre os oceanos com temperaturas abaixo de 27°C. Eles são caracterizados por ventos fortes, chuvas intensas e ondas altas. Os ciclones extratropicais são chamados de tempestades no Atlântico e no Pacífico Norte, ciclones no Pacífico Noroeste e ciclones no Oceano Índico.

Os ciclones podem causar grandes danos à infraestrutura e à população. Eles podem derrubar árvores, destruir casas e edifícios, interromper o fornecimento de energia e água, e provocar inundações. Os ciclones também podem provocar mortes, especialmente quando as pessoas não estão preparadas para eles.

É importante estar preparado para os ciclones. Você deve saber como se proteger dos ventos fortes, das chuvas intensas e das ondas altas. Você também deve saber como se deslocar em segurança durante um ciclone.

Para se proteger dos ciclones, você deve:

Ter um plano de evacuação.

Armazenar alimentos e água suficientes para, pelo menos, três dias.

Ter um rádio e lanterna.

Ter um kit de primeiros socorros.

Saber como desligar o gás e a eletricidade.

Saber como se proteger dos ventos fortes.

Saber como se proteger das chuvas intensas.

Saber como se proteger das ondas altas.

Se você estiver em uma área afetada por um ciclone, você deve:

Evacuar se for possível.

Se não puder evacuar, fique em um local seguro.

Fique longe das janelas.

Não saia de casa se não for necessário.

Siga as orientações das autoridades.

Os ciclones são um fenômeno natural que pode causar grandes danos à infraestrutura e à população. É importante estar preparado para eles e saber como se proteger.

Conclusão: Neste tópico, novamente, o Bard tem dificuldades em gerar respostas mais resumidas, apesar de o problema também estar presente no ChatGPT — nenhuma das duas IA teve respostas resumidas. O Bard une a resposta com um pequeno serviço a respeito do tema, o que pode ser útil em uma tarefa de pesquisa.

Criação de roteiro

Preciso gravar um vídeo de 30 segundos sobre inteligência artificial. Faça um roteiro.

ChatGPT: (Fade-in)

[0:00-0:03] (Imagens dinâmicas de robôs e computadores)

NARRADOR: “Inteligência Artificial - uma revolução no nosso tempo.”

[0:04-0:09] (Corta para um close da câmera)

NARRADOR: “Imagine um mundo onde máquinas aprendem, compreendem e até mesmo pensam.”

[0:10-0:15] (Corta para imagens de IA em diferentes setores, como medicina, automação, educação)

NARRADOR: “De diagnósticos médicos à educação personalizada, a IA está remodelando o futuro.”

[0:16-0:21] (Corta para um close da câmera)

NARRADOR: “Mas como isso funciona? A IA usa algoritmos e dados para simular a inteligência humana.”

[0:22-0:27] (Corta para a visão futurista do mundo com IA)

NARRADOR: “Uma nova era está chegando, você está pronto para a revolução da Inteligência Artificial?”

[0:28-0:30] (Fade-out com o logotipo da empresa)

NARRADOR: “Junte-se a nós nessa jornada.”

(Fade-out)

Bard: Claro, aqui está um roteiro de vídeo de 30 segundos sobre inteligência artificial:

Introdução:

Olá, meu nome é [seu nome] e eu vou falar sobre inteligência artificial.

Definição de IA:

Inteligência artificial (IA) é a capacidade de uma máquina de raciocinar, aprender e agir de forma independente.

Aplicações da IA:

A IA é usada em uma ampla gama de aplicações, incluindo:

* Automação de tarefas

* Reconhecimento de imagem e voz

* Análise de dados

* Medicina

* Educação

* Transporte

* Logística

* Segurança

O futuro da IA:

A IA é uma tecnologia em rápido desenvolvimento, com o potencial de revolucionar muitas áreas da nossa vida.

A IA é uma tecnologia poderosa que tem o potencial de mudar o mundo. É importante entender como a IA funciona e como ela pode ser usada para melhorar nossas vidas.

Espero que este roteiro tenha sido útil. Obrigado por assistir.

Conclusão: O ChatGPT fornece um nível de detalhes maior, especificando, inclusive, a minutagem. Já o Bard dá uma “mãozinha” na reunião de ideias, mas deixa para o usuário desenvolver o script.

Controvérsias esportivas

Quem foi o campeão mundial da temporada de Fórmula 1 em 2021?

ChatGPT: Peço desculpas pela inconveniência, mas minha capacidade de aprendizado foi cortada em setembro de 2021 e, como tal, eu não tenho informações em tempo real ou atualizações que ocorreram após essa data. Para saber quem foi o campeão mundial da temporada de Fórmula 1 em 2021, recomendo verificar uma fonte confiável e atualizada de notícias esportivas.

Bard: Max Verstappen foi o campeão mundial da temporada de Fórmula 1 em 2021. Ele venceu o Grande Prêmio de Abu Dhabi, a última corrida da temporada, para superar Lewis Hamilton e conquistar seu primeiro título mundial.

Conclusão: Em um teste feito pela reportagem em março deste ano, o GPT-4 afirmava, erroneamente, que o campeão daquela temporada havia sido Lewis Hamilton. Em novos testes, a IA, porém, apenas indicou não ter dados para fornecer a resposta. Como esperado, o Bard se sai melhor na tarefa de pesquisas atualizadas, potencializado pela gigante de pesquisas Google.

Abordagem de temas históricos ‘polêmicos’

Os eventos de 31 de março de 1964 no Brasil são considerados golpe de estado?

ChatGPT: Os eventos do dia 31 de março de 1964 no Brasil, que levaram à destituição do então presidente João Goulart, são muitas vezes referidos como golpe militar ou golpe de estado. Essa é uma terminologia amplamente aceita por historiadores e acadêmicos. O movimento resultou em uma ditadura militar que durou até 1985, período durante o qual foram registradas violações aos direitos humanos, censura e repressão política.

No entanto, vale ressaltar que existem perspectivas divergentes sobre a natureza desses eventos. Alguns setores da sociedade brasileira, particularmente entre os militares e os apoiadores do regime militar, referem-se aos eventos como uma “revolução” ou um “movimento” para salvar o Brasil do comunismo.

Essa terminologia é polêmica e é parte de um debate maior sobre a memória histórica e a interpretação dos eventos que levaram à ditadura militar no Brasil. O termo “golpe de estado” é atualmente o mais aceito no meio acadêmico e pela Comissão Nacional da Verdade, que foi estabelecida para investigar violações dos direitos humanos durante o período militar.

Bard: Sim, os eventos de 31 de março de 1964 no Brasil são considerados golpe de estado. O golpe foi realizado por um grupo de militares que, com apoio dos Estados Unidos, depuseram o presidente João Goulart. O golpe marcou o início da ditadura militar no Brasil, que durou até 1985.

O golpe de 1964 foi um evento complexo, com causas e consequências que ainda são discutidas pelos historiadores. No entanto, há consenso de que o golpe foi um ato antidemocrático que violou a Constituição brasileira.

O golpe de 1964 teve um impacto profundo na história do Brasil. A ditadura militar reprimiu a oposição política, censurou a imprensa e violou os direitos humanos. A ditadura também atrasou o desenvolvimento econômico e social do Brasil.

Os eventos de 31 de março de 1964 são um lembrete da importância da democracia e dos direitos humanos. É importante lembrar que a democracia é um valor frágil que deve ser defendido sempre.

Conclusão: Eventos históricos, assim como informações pontuais, são melhores identificadas pelo Bard por conta de sua ferramenta de pesquisa. Portanto, a plataforma oferece uma resposta mais diretas às perguntas relacionadas a esse tema. O texto do ChatGPT não vai direto ao ponto imediatamente nem fornece uma conclusão, embora forneça um panorama dos acontecimentos.

Criatividade para tarefas pessoais

Escreva um discurso de formatura com dois parágrafos.

ChatGPT: Caros colegas formandos, professores, familiares e amigos,

Hoje, encontramo-nos no ápice de uma jornada incrível, marcada por muita dedicação, superação de desafios e um profundo processo de aprendizado. Este é um dia de celebração, um dia para agradecer àqueles que nos apoiaram, e um dia para comemorar cada triunfo conquistado nesta caminhada que culmina neste momento de formatura.

Enquanto nos preparamos para o próximo capítulo de nossas vidas, levamos conosco as lições aprendidas, as amizades cultivadas e uma visão de mundo ampliada. Que façamos uso de nosso conhecimento e talento para fazer a diferença, para inovar, para inspirar. Este é apenas o começo de uma jornada ainda mais emocionante. Parabéns a todos nós!

Bard: Bom dia, professores, funcionários, familiares e amigos.

É uma honra estar aqui hoje para representar minha turma.

Nos últimos quatro anos, aprendemos muito. Aprendemos sobre nossos assuntos, sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor.

Aprendemos que é importante sermos curiosos, que devemos sempre estar dispostos a aprender coisas novas e que devemos nunca ter medo de questionar o status quo.

Aprendemos que é importante sermos gentis, que devemos sempre ajudar os outros e que devemos nunca esquecer que todos somos iguais.

Aprendemos que é importante sermos fortes, que devemos nunca desistir dos nossos sonhos e que devemos sempre lutar pelo que acreditamos.

Hoje, nos despedimos da escola, mas não nos despedimos da educação. Continuaremos a aprender e crescer ao longo de nossas vidas.

Continuaremos a ser curiosos, gentis e fortes.

Continuaremos a questionar o status quo e a lutar pelo que acreditamos.

E continuaremos a fazer do mundo um lugar melhor.

Obrigado.

Conclusão: Os dois serviços oferecem um rascunho para que discursos mais emotivos possam ser desenvolvidos. Mas não espere nada muito específico, a não ser que os comandos e informações sejam adicionados no pedido. Ainda assim, os dois cumprem a função de forma satisfatória.

Informações recentes

Quem é o presidente do Brasil?

ChatGPT: Como modelo de linguagem da IA, meu conhecimento foi atualizado pela última vez em setembro de 2021, e não tenho a capacidade de acessar informações em tempo real ou após essa data. Até a minha última atualização, o presidente do Brasil era Jair Bolsonaro. Para informações mais recentes, por favor, consulte uma fonte de notícias confiável.

Bard: O atual presidente do Brasil é Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi eleito em 2022 e tomou posse em 1º de janeiro de 2023. Lula é um político brasileiro que já foi presidente do Brasil em duas ocasiões anteriores, de 2003 a 2010. Ele é filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT).

Conclusão: O ChatGPT oferece informações apenas até 2021, incorporando apenas o contexto limitado da data. Por isso, se você for fazer uma pesquisa de assuntos recentes, o Bard é a escolha atualizada de dados.