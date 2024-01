Cidade nos EUA declara guerra aos carros autônomos; entenda

THE WASHINGTON POST - Na tentativa mais agressiva de reduzir o número de veículos autônomos em suas ruas, a cidade de São Francisco, EUA, entrou com uma ação judicial contra uma comissão estadual que permitiu que as empresas de carros autônomos do Google e da General Motors se expandissem pela cidade apesar de causarem “problemas graves” nas ruas.

A ação judicial, que não foi divulgada anteriormente e foi apresentada em dezembro, envia uma forte mensagem da capital tecnológica do país: os veículos autônomos não são bem-vindos até que sejam regulamentados com mais vigor.

PUBLICIDADE Esse é mais um golpe para o setor de carros autônomos, que se aglomerou em São Francisco na esperança de encontrar um fértil campo de testes que legitimasse a tecnologia nos Estados Unidos. Em vez disso, as duas principais empresas - a Waymo, de propriedade do Google, e a Cruise, de propriedade da General Motors - foram amplamente rejeitadas e são vistas como um incômodo indesejável e um risco à segurança pública. A ação judicial pede que a Comissão de Serviços Públicos da Califórnia (CPUC) analise se sua decisão de agosto, que permitiu que a Waymo operasse um serviço de táxi pago 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa ação legal não afeta a Cruise, pois ela já perdeu suas permissões para operar na Califórnia no ano passado, depois que um de seus carros atingiu uma pedestre que caminhava na calçada e o arrastou por cerca de 6 metros.

Cidade de São Francisco não está satisfeita com carros autônomos em suas ruas Foto: Paresh Dave/Reuters

Especialistas dizem que o procurador da cidade, David Chiu, está tentando criar um caso jurídico complicado e estão céticos quanto ao sucesso que ele terá em fazer com que a comissão reveja sua decisão. Mas, se o procurador conseguir o que quer, a Waymo poderá ser forçada a reverter sua expansão até que a Califórnia repense a maneira como regula veículos autônomos. Essa medida poderia inspirar dezenas de outros estados - como Texas e Nevada - a adotarem propostas parecidas.

“À medida que os carros autônomos se expandiram por São Francisco, cidadãos e funcionários da cidade identificaram centenas de incidentes de segurança, incluindo interferência com socorristas”, de acordo com a ação judicial, apresentada em 11 de dezembro em um tribunal de apelação da Califórnia. “Apesar desses graves incidentes de segurança, e apesar das objeções de São Francisco, a comissão aprovou os pedidos da Cruise e da Waymo para operar.”

Em um comunicado, Julia Ilina, porta-voz da Waymo, disse que a empresa está “decepcionada” com o fato de a cidade ter optado por recorrer da decisão da comissão.

“No entanto, continuamos confiantes em nossa capacidade de continuar a atender com segurança os visitantes e residentes de São Francisco”, disse Ilina. “Demonstramos continuamente nossa profunda disposição e nosso compromisso de longo prazo de trabalhar em parceria com os órgãos reguladores do estado da Califórnia, com as autoridades da cidade de São Francisco e com os socorristas, e continuamos a manter essa abordagem.”

Um porta-voz da CPUC não respondeu a um pedido de comentário.

Histórico complicado

A ação de Chiu ocorre após meses de frustração entre os líderes de São Francisco, que não têm controle sobre os veículos autônomos porque o setor é controlado pelo estado. As autoridades municipais passaram meses tentando interromper a expansão, destacando uma série de problemas causados pelos veículos, e também solicitaram, sem sucesso, uma nova audiência à CPUC no ano passado. Essa ação legal contra a CPUC é agora uma das únicas ações concretas que a cidade poderia tomar.

Tanto Waymo quanto Cruise citaram dados de que seus carros têm um histórico superior ao dos motoristas humanos e afirmam que sua tecnologia acabará por inaugurar um futuro com menos mortes e ferimentos nas estradas. Ainda assim, no último ano, os carros causaram grandes dores de cabeça na cidade - desde a interrupção do tráfego por meio de paradas curtas ou quebras no meio da estrada, até uma vez em que passaram por cima de uma mangueira de incêndio em uma cena de emergência.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Depois, em um incidente particularmente grave em outubro, um carro da Cruise capotou sobre uma pedestre e a arrastou por cerca de 6 metros. Esse acidente levou o Departamento de Veículos Motorizados da Califórnia a suspender as licenças sem motorista da Cruise. Desde então, a empresa parou de testar seus carros autônomos em todo os EUA e enfrentou uma turbulência significativa, incluindo demissões e a renúncia de seu CEO. A Waymo não causou tantos incidentes graves em São Francisco quanto a Cruise, e a denúncia diz que a empresa irmã do Google “parece estar operando uma frota limitada” na cidade. Ainda assim, de acordo com o documento, “a segurança do público não deve estar sujeita a ações voluntárias de entidades regulamentadas, e a Waymo pode aumentar suas operações a qualquer momento”. A ação pede que a cidade revise as permissões para a Waymo e também “desenvolva requisitos de relatórios, referências de segurança e outras regulamentações de segurança pública necessárias” que abordariam “incidentes graves envolvendo socorristas, interferência no tráfego de rua e interrupção do transporte público”.

Matthew Wansley, professor da Cardozo School of Law, em Nova York, especializado em tecnologias automotivas emergentes, disse que, embora concorde com os líderes de São Francisco que os governos locais devem ter mais controle sobre os veículos autônomos, ele acha que os argumentos do processo são “fracos quanto ao mérito”. Em última análise, diz ele, os veículos autônomos “devem ser submetidos aos mesmos padrões que os motoristas humanos”.

“Devemos reprimir a tecnologia que torna as estradas menos seguras e incentivar a tecnologia que torna as estradas mais seguras”, afirma ele.