A Cisco Systems. empresa multinacional de tecnologia da informação e comunicação, está demitindo mais de 4 mil funcionários. A empresa se junta a outras da área da tecnologia em uma tendência que ajuda a impulsionar os lucros, ao mesmo tempo que fornece um lembrete da insegurança no emprego sobre uma indústria que está cada vez mais abraçando a inteligência artificial.

Cisco Systems anunciou que mais de 4.000 funcionários estão sendo demitidos Foto: Paul Sakuma,/ AP

As demissões anunciadas na quarta-feira, 14, representam cerca de 5% de sua força de trabalho mundial de 84.900. A novidade segue os cortes tardios de 2022 da Cisco que eliminaram 5 mil trabalhadores e antes de sua aquisição de US$ 28 bilhões da Splunk, um negócio que a administração agora espera concluir até 30 de abril. A Cisco — uma empresa mais conhecida por fabricar grande parte da tecnologia que conecta a internet — espera que sua reorganização custe mais US$ 800 milhões. O duplo golpe de dois grandes cortes de empregos em dois anos tem sido um fenômeno que afeta outras empresas de tecnologia proeminentes, como Google e Amazon, ambas das quais cortaram seus empregos em crescimento constante várias vezes desde o final de 2022.

Cisco, com sede em San Jose, Califórnia, ganhou US$ 2,6 bilhões, ou US$ 0,65 por ação, durante seu segundo trimestre fiscal de outubro a janeiro, uma queda de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita do período caiu 6% em relação ao ano anterior, para US$ 12,8 bilhões. Mas a Cisco prevê uma demanda lenta por seus produtos e serviços de software nos próximos três a seis meses, enquanto seus clientes exercem “um grau maior de cautela” em meio a uma perspectiva econômica incerta, disse o CEO Chuck Robbins na quarta-feira durante uma teleconferência com analistas.

A reestruturação da Cisco segue uma sucessão de demissões significativas desde o início do ano na Microsoft, TikTok, Riot Games, eBay e PayPal, além do Google e da Alphabet. Combinada com uma onda de demissões no ano passado, as reduções de pessoal ajudaram as empresas a aumentar ainda mais seus já altos lucros.

Como seus pares, a Cisco também está afiando seu foco em áreas de tecnologia mais propensas a produzir crescimento futuro, um ajuste que está levando muitas empresas de tecnologia a eliminar posições em alguns departamentos, enquanto criam mais empregos no ainda incipiente campo da inteligência artificial (IA). Os especialistas esperam que a IA eventualmente possa fazer ainda mais trabalho e desencadear mais demissões de pessoas que não serão necessárias no futuro.

Robbins elogiou a estreita relação da Cisco com a fabricante de chips Nvidia, cujo domínio em IA a transformou em uma das empresas mais valiosas do mundo no último ano, como um sinal de que também estará bem posicionada para capitalizar a tecnologia. “Somos beneficiários claros da adoção da IA”, disse Robbins./AP