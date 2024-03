Google é multado em US$ 272 milhões pela UE por falta de pagamento à jornais franceses

A disputa faz parte de um esforço maior das autoridades da União Europeia e de todo o mundo para forçar o Google e outras empresas de tecnologia a compensar os editores de notícias pelo conteúdo. O gigante da tecnologia dos EUA foi forçado a negociar com as editoras francesas depois que um tribunal em 2020 confirmou uma ordem dizendo que os pagamentos eram exigidos por uma diretiva de direitos autorais da União Europeia de 2019.

O Google disse em uma postagem em seu blog que concordou em resolver a multa, que foi imposta sobre a forma como conduziu as negociações, “porque é hora de seguir em frente”. A empresa disse que a multa “não era proporcional” às questões levantadas pelo órgão de fiscalização francês e “não leva suficientemente em conta” os esforços do Google para responder e resolver as preocupações.