Europa quer saber o que Google, Meta e TikTok estão fazendo para diminuir riscos da IA generativa

O bloco de 27 nações está exercendo novos poderes regulatórios adquiridos sob a Lei de Serviços Digitais (DSA, na sigla em inglês), um conjunto abrangente de regulamentações que entrou em vigor no ano passado com o objetivo de limpar as grandes plataformas online e manter os usuários seguros, sob ameaça de multas pesadas.

A UE está usando o DSA e outras regulamentações existentes para governar a IA até que suas próprias regras para a tecnologia entre em vigor. Os legisladores aprovaram a Lei de IA, as primeiras regras abrangentes de IA do mundo, mas as disposições que abrangem a IA generativa não entrarão em vigor até o próximo ano.