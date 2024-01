A regra é que todos os gestores nos Estados Unidos devem se reportar a um escritório ou local do cliente pelo menos três dias por semana, de acordo com um memorando enviado em 16 de janeiro, visto pela Bloomberg. A presença será avaliada em ponto e compartilhada com gestores e recursos humanos, escreveu o vice-presidente sênior John Granger no comunicado.

Gestores que não concordarem em se mudar e não conseguirem garantir uma função aprovada para ser remota devem “se separar da IBM”, escreveu Granger.