Elon Musk ameaça fazer ‘apreensão recíproca’ de ativos do governo brasileiro

NOVA YORK e SÃO PAULO - O bilionário e empresário Elon Musk ameaçou hoje apreender ativos do governo brasileiro em uma resposta ao bloqueio do X e de contas da Starlink, serviço de internet via satélite do grupo SpaceX. “A menos que o governo brasileiro devolva os bens ilegalmente apreendidos do X e da SpaceX, buscaremos apreensão recíproca de ativos do governo também”, ameaçou ele, em seu perfil no X, nesta segunda-feira, sem dar mais detalhes. Procurada, a presidência da República disse que não vai comentar.

Elon Musk ameaçou pedir bloqueio de contas do governo brasileiro nos EUA Foto: Susan Walsh/AP

A reportagem do Estadão/Broadcast apurou que não se trata de equipamentos, mas as contas que foram bloqueadas por conta da suspensão do X no Brasil após o bilionário descumprir a ordem de nomear um representante para ser o responsável pela empresa no País.

Postagem de Elon Musk ameaçando adotar medidas para também bloquear bens do governo brasileiro Foto: Reprodução via X

A mensagem de Musk acompanha um vídeo da rede americana CNN que mostra a apreensão do avião do ditador venezuelano Nicolás Maduro, na República Dominicana, pelo governo dos Estados Unidos. “Espero que Lula goste de voar em avião comercial”, ironizou o bilionário, na mesma postagem.

Nesta manhã, a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou, por unanimidade, a decisão do ministro Alexandre de Moraes que suspendeu o X no Brasil e fixou multa diária de R$ 50 mil para quem usar VPN para burlar o bloqueio.