CEO da Nvidia prefere ‘torturar os funcionários até a grandeza’ a demiti-los

FORTUNE - O CEO da Nvidia não desistirá de você, o que, a princípio, pode parecer bom. Mas, aparentemente, o outro pé caiu sobre os funcionários da Nvidia que estão trabalhando sem parar por causa do quanto seu executivo afirma acreditar neles.

PUBLICIDADE Jensen Huang, CEO da Nvidia, tornou-se recentemente um gigante no mundo da tecnologia, pois sua empresa de design de chips de inteligência artificial (IA) atingiu uma avaliação de US$ 3 trilhões em junho. No entanto, ele não está necessariamente introduzindo uma maneira diferente de trabalhar: em um bate-papo com o CEO da Stripe, Patrick Collison, Huang elogiou o valor de levar os funcionários ao limite. “Prefiro torturá-los para que se tornem grandes porque acredito em vocês”, disse Huang. Embora ele tenha dito que estava sendo “irônico”, ele acrescentou: “Acho que os treinadores que realmente acreditam em sua equipe os torturam para que sejam grandes”.

'Prefiro torturá-los para que se tornem grandes porque acredito em vocês', disse Jensen Huang, CEO da Nvidia. Foto: Eric Risberg/AP

Quando você demite alguém, existe a noção de que essa pessoa não pode aprender o trabalho em questão, explicou Huang, mas ele não concorda com essa mentalidade. “Não gosto de desistir das pessoas porque acho que elas podem melhorar”, disse ele.

Em vez de evitar colocar todos os seus ovos em uma única cesta, Huang está mais perto de quebrá-los. De fato, recentemente surgiram relatos de um local de trabalho exaustivo na Nvidia. Entrevistas anônimas de um grupo de dez membros atuais e antigos da equipe pintam um quadro de uma cultura sempre ativa, de acordo com a Bloomberg.

Um desses ex-funcionários falou de semanas de trabalho de sete dias e dias que terminam por volta da 1 ou 2 horas da manhã. A “panela de pressão” relatada gerou alguma tensão no escritório. Outra ex-funcionária disse que participava de sete a dez reuniões diárias, nas quais eram comuns brigas e gritos.

Essa norma viciada em trabalho talvez esteja vindo de cima para baixo. Quando perguntado na mesma conversa à beira da lareira sobre seu equilíbrio entre vida pessoal e profissional, Huang disse o seguinte: “É realmente ótimo. Eu trabalho o máximo que posso”, acrescentando que trabalha desde o momento em que acorda até o momento em que vai dormir.

Huang está sempre pensando no trabalho, e não pergunte a ele se gostou do filme mais recente a que assistiu, porque, embora ele possa estar sentado, ele não “se lembra deles porque está pensando no trabalho”.

Tudo isso leva a uma situação semelhante a estar dentro de casa sem lazer em um dia excepcionalmente agradável. Os funcionários da Nvidia têm um bom negócio no que diz respeito à remuneração, pois podem contribuir com até 15% de seu salário para comprar ações da empresa com um desconto de 15%. No entanto, devido às longas horas de trabalho, não há muito espaço para desfrutar de suas riquezas.

Uma ex-funcionária descreveu essa situação como sendo como estar presa a “algemas de ouro”, explicando que não saiu da empresa por dois anos devido às oportunidades de acumular riqueza. Com certeza, muitos funcionários provavelmente não se demitem por causa de suas ações adquiridas e das possíveis concessões de ações adquiridas a cada quatro anos.

A rotatividade ficou em 2,7% em 2023, em comparação com a taxa geral de 17,7% no setor de semicondutores, de acordo com o Relatório de Sustentabilidade da Nvidia para o ano fiscal de 2024.

Parte do discurso declarado de Huang é que ele não quer que seus funcionários percam seu potencial. “Muitas vezes, eles estão tão perto”, observou ele. “Já imaginou se você desistisse naquele exato momento antes de conseguir? Não quero que você desista disso, então vou continuar torturando você.”

A Nvidia recusou o pedido de comentário da Fortune.