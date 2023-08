Musk versus Zuck: luta deve ser transmitida ao vivo no X, diz dono da Tesla

ASSOCIATED PRESS - O bilionário Elon Musk, fundador da Tesla e SpaceX, afirmou neste domingo, 6, que sua possível luta presencial com Mark Zuckerberg, criador do Facebook, vai ser transmitida na rede social X, anteriormente conhecida como o Twitter.

“Zuck versus Musk será transmitido ao vivo no X”, escreveu Musk em uma postagem no domingo no X. “Toda a receita (do evento) será doada para caridade para veteranos de guerra.”

Os dois bilionários da tecnologia aparentemente concordaram com uma luta de gaiola em junho. Zuckerberg é realmente treinado em artes marciais mistas e o CEO da Meta postou sobre completar seu primeiro torneio de jiu jitsu no início deste ano.

Mais cedo neste domingo, Musk disse que estava treinando para a luta apenas levantando pesos. “Não tenho tempo para malhar, então apenas levo o equipamento para o trabalho”, escreveu Musk no X.

Ainda está para ser visto se Musk e Zuckerberg realmente chegarão ao ringue — especialmente porque Musk frequentemente posta sobre ações prematuramente ou sem seguir adiante. Mas, mesmo que o acordo de luta de gaiola seja uma piada, a troca de provocações chamou a atenção.

Tudo começou quando Musk, que é dono do X, respondeu a um tuíte sobre a Meta se preparando para lançar um novo rival do Twitter, o Threads. Ele fez uma piada sobre o mundo se tornando “exclusivamente sob o polegar de Zuck, sem outras opções”.

Mark Zuckerberg faz treinos regulares de Jiu-Jitsu Foto: Instagram/@zuck/Reprodução

Então, um usuário do Twitter brincou, alertando Musk sobre o treinamento de jiu jitsu de Zuckerberg. “Estou pronto para uma luta de gaiola se ele estiver, rs”, escreveu Musk.

Até o momento, nenhuma data foi marcada para a “luta”. Além disso, o tom de brincadeira entre os dois bilionários continua: nesta semana, Zuckerberg publicou qual é a dieta hipercalórica que segue para os treinos de jiu-jitsu.

‘Praça digital’

A iniciativa de Musk para transmitir o vídeo ao vivo no X ocorre enquanto ele tenta transformar a plataforma em uma “praça pública digital”. No entanto, seu evento de lançamento do Twitter Spaces, de transmissão de áudio ao vivo, em maio com o governador americano da Flórida, Ron DeSantis, anunciando sua candidatura à presidência teve problemas técnicos e quase meia hora de atraso.

Musk disse que os problemas foram devido aos servidores “sobrecarregados”, porque muitas pessoas estavam tentando ouvir o evento apenas de áudio. Mas, mesmo no seu auge, o número de ouvintes listados chegou a cerca de 420 mil, longe dos milhões de espectadores que os anúncios presidenciais televisionados atraem.