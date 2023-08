Zuckerberg revela dieta de 4 mil calorias por dia para ‘luta’ com Musk; conheça

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, revelou que segue uma dieta de 4 mil calorias diárias em um post que fez no Threads, rede social da Meta concorrente do X (ex-Twitter). A revelação foi feita nos comentários de uma publicação do McDonald’s que dizia “Vocês querem alguma coisa do McDonald’s?”.

Em resposta ao post, Zuckerberg escreveu “20 nuggets, um quarterão, batatas fritas grandes, McFlurry de Oreo, torta de maçã e talvez alguns cheeseburgers para mais tarde?”. Não demorou para o lutador do UFC Mike Davis responder Zuckerberg: “Você está em treinamento! Nada de McDonald’s”, se referindo à preparação do CEO para a possível ‘luta’ de jiu-jitsu contra o bilionário Elon Musk.

Zuckerberg revela dieta de 4 mil calorias diárias Foto: Reprodução/Threads/@zuck

Zuckerberg respondeu o lutador dizendo: “Não estou cortando peso, então preciso de aproximadamente 4 mil calorias por dia para compensar toda a atividade. E é tão delicioso…”. Com a resposta, o empresário revelou sua dieta altamente calórica pouco tempo depois de ter recebido uma enxurrada de elogios em uma postagem que fez no Instagram sem camisa.

No podcast de Lex Fridman, há pouco tempo, o executivo contou que faz entre três e quatro aulas de jiu-jitsu e MMA por semana, além de ter exercícios para melhorar força e condicionamento na rotina. Todo esse treino seria, em parte, uma preparação para a possível luta entre ele e Musk, após terem se desafiado nas redes sociais.

A história da luta entre os titãs da tecnologia começou em junho, quando começou a circular a notícia sobre a Meta criar uma rede social pra rivalizar o Twitter (atual Threads). Na rede do antigo passarinho, Musk respondeu um post da notícia dizendo que estaria “pronto para uma luta de jaula”, em tom de brincadeira, o qual Zuckerberg respondeu em postagem no seu perfil do Instagram, em que reproduziu a fala de Musk, com a frase “mande a localização”.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani