A Microsoft anunciou nesta quinta-feira, 4, que vai adicionar uma tecla dedicada à inteligência artificial ao teclado Windows, na primeira mudança significativa do tipo em quase três décadas. A partir deste mês, alguns novos computadores pessoais que executam o sistema operacional Windows da Microsoft terão uma tecla especial chamada “Copilot” que inicia o chatbot de inteligência artificial da empresa.

Tecla da inteligência artificial Copilot, que deve estar presente em alguns dos novos computadores da Microsoft Foto: Microsoft Corp./Divulgação

Convencer fabricantes de computadores terceirizados a adicionar um botão de IA aos notebooks é a mais recente estratégia da Microsoft para capitalizar sua parceria próxima com a OpenAI, criadora do ChatGPT, e se tornar uma porta de entrada para aplicativos de tecnologia de IA generativa.

Embora a maioria das pessoas se conecte à internet — e aos aplicativos de IA — por telefone em vez de computador, isso marca simbolicamente o início do que se espera ser um ano intensamente competitivo, à medida que empresas de tecnologia correm para superar umas às outras em aplicativos de IA, mesmo sem resolver completamente todas as ramificações éticas e legais.

Microsoft anuncia que vai adicionar uma nova tecla dedicada à inteligência artificial ao teclado Windows Foto: Yuki Iwamura / Bloomberg

O New York Times processou tanto a OpenAI quanto a Microsoft no mês passado, alegando que ferramentas como o ChatGPT e o Copilot — anteriormente conhecido como Bing Chat — foram construídas infringindo direitos autorais de artigos de notícias.

O redesenho do teclado será a maior mudança da Microsoft nos teclados de PCs desde a introdução de uma tecla especial do Windows nos anos 1990. O design do logotipo quadrado da Microsoft evoluiu, mas a tecla tem sido uma característica nos teclados orientados para o Windows por quase três décadas. O mais recente botão de IA será marcado pelo logotipo semelhante a uma fita do Copilot e será localizado perto da barra de espaço. Em alguns computadores, ele substituirá a tecla “CTRL” direita, enquanto em outros substituirá uma tecla de menu.

Teclas personalizadas

A Microsoft não é a única empresa com teclas personalizadas. A Apple adotou primeiro o conceito na década de 1980 com sua tecla “Command” marcada por um design de quadrado em loop (também exibiu um logotipo da Apple por um tempo).

A Google possui um botão de pesquisa em seus Chromebooks e foi a primeira a experimentar com uma tecla específica de IA para iniciar seu assistente de voz em seu agora descontinuado Pixelbook.

No entanto, a Microsoft possui uma posição muito mais forte no mercado de PCs por meio de seus acordos de licenciamento com fabricantes terceirizados como Lenovo, Dell e HP. Cerca de 82% de todos os computadores de mesa, laptops e estações de trabalho executam o Windows, em comparação com 9% para o sistema operacional interno da Apple e pouco mais de 6% para o da Google, de acordo com a empresa de pesquisa de mercado IDC.

A Microsoft ainda não informou quais fabricantes de computadores estão instalando o botão Copilot além da linha premium interna da Microsoft, chamada Surface. A empresa afirmou que algumas dessas empresas devem apresentar seus novos modelos na feira de eletrônicos CES na próxima semana em Las Vegas./AP