Missão que levou civis para ‘caminhada’ no espaço amerrisa nos EUA

A missão Polaris Dawn, da SpaceX, que levou civis para uma “caminhada” no espaço, chegou ao fim neste domingo, 15. A cápsula Crew Dragon com os quatro integrantes amerissou no Golfo do México, próximo à Flórida às 04h37 (pelo horário de Brasília). Uma equipe da empresa de Elon Musk foi designada para o resgate dos tripulantes.

A jornada partiu da Terra na terça-feira, 10, do Kennedy Space Center, na Flórida, com quatro integrantes: o bilionário Jared Isaacman, o tenente-coronel da reserva da Força Aérea americana Scott Poteet, a médica Anna Menon e a engenheira Sarah Gillis, essas sendo as primeiras funcionárias da SpaceX a saírem do planeta. Essa foi a primeira missão desde a era Apollo em que humanos ficaram tão longe da Terra, a cerca de 1,4 mil quilômetros.

Cápsula com os quatro tripuantes amerrisou na costa da Flórida, nos EUA Foto: Reprodução/SpaceX

Dois dias depois do lançamento, Isaacman e Sarah fizeram história se tornando os dois primeiros civis a realizar uma caminhada espacial. A caminhada durou pouco mais de duas horas, tempo consideravelmente curto em comparação com outras realizadas na Estação Espacial Internacional. "Em casa, todos temos muito trabalho a fazer, mas daqui, parece um mundo perfeito" disse Isaacman enquanto ainda mantinha o corpo fora da cápsula.

O objetivo final do Programa Polaris era a tecnologia da Space X para poder levar civis até o espaço. A operação contou com trajes especiais, recursos inéditos de suporte à vida, pesquisas médicas sobre altitude e teste de conexão de internet no espaço. Para isso, os astronautas enfrentaram riscos, como a exposição aos cinturões de radiação.

Jared Isaacman, esteve por trás do financiamento dessa missão juntamente com a SpaceX - a viagem é a primeira das três previstas no Programa Polaris. A iniciativa é considerada um marco na exploração espacial privada./Com AP e AFP