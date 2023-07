Musk e Zuck trocam farpas após Threads: ‘prefiro estranhos do que falsa felicidade do Instagram’

No lançamento de sua nova rede social, o Threads, vinculada ao Instagram, Mark Zuckerberg não deixou de alfinetar o rival em seu próprio território: o Twitter. Após mais de 10 anos sem aparecer na rede do passarinho, o presidente da Meta publicou um meme ironizando a semelhança entre as plataformas e viu Elon Musk criticar o “falso” estilo de vida no Instagram.

“É infinitamente preferível ser atacado por estranhos no Twitter do que se entregar à falsa felicidade de esconder a dor no Instagram”, afirmou Musk nesta quarta-feira, 5, se referindo às publicações de fotos na rede da Meta.

Antes da “indireta”, Zuckerberg publicou um meme clássico onde dois “Homem-Aranha” se encaram, aproveitando a popularidade do Threads nos assuntos mais comentados do Twitter. Sem publicações desde 2012, o dono da Meta costumava concentrar suas publicações e comentários no Facebook e no blog oficial da empresa.

A rivalidade entre os dois empresários têm ganhado novos capítulos nas últimas semanas no mundo dos negócios e também na vida pessoal. Musk “desafiou” Zuckerberg para uma luta, em postagem no seu perfil na rede social. “Eu estou pronto para uma luta de jaula se ele estiver”, escreveu.

Musk fez o “desafio” em tom de brincadeira, seguido de risadas (“lol”, que significa “rindo em voz alta”, na sigla em inglês), ao comentar a notícia de que a Meta está criando uma rede social para competir com o Twitter. “Tenho certeza de que a Terra mal pode esperar para estar exclusivamente sob o controle de Zuck, sem outras opções”, também escreveu Musk sobre o caso.

Continua após a publicidade

Zuckerberg, por sua vez, aceitou o “desafio” em postagem no seu perfil do Instagram, em que reproduziu a fala de Musk com a legenda “mande a localização”.

Mark Zuckerberg 'aceitou' desafio de Elon Musk, em postagem nos stories de seu perfil no Instagram Foto: Reprodução/Instagram/@zuck

Threads

Para utilizar a rede social, é preciso possuir uma conta no Instagram. No Threads, o usuário pode fazer publicações com até 500 caracteres, por exemplo, além de compartilhar links, fotos e vídeos de até 5 minutos. Os comandos básicos do Twitter de resposta, compartilhamento e curtida também estão presentes no app.

Em uma integração com a plataforma de fotos, o usuário poderá compartilhar uma publicação do Threads em seus Stories do Instagram e enviar links de posts para outras plataformas.

Assim como no Instagram, será possível ocultar palavras para filtrar respostas que contenham termos específicos. Você também poderá bloquear, restringir, denunciar ou deixar de seguir um perfil clicando no menu de três pontos. Todas as contas bloqueadas no seu Instagram serão automaticamente bloqueadas no Threads. A empresa informou que a rede social vai seguir as mesmas diretrizes de comunidade do Instagram.

O app está disponível nas lojas de aplicativo da Apple, no iOS, e do Google, em celulares Android.