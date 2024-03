Musk queria fundir a Tesla com a OpenAI; empresa reage ao processo do bilionário

THE NEW YORK TIMES - A OpenAI, em sua primeira manifestação pública sobre o processo movido por Elon Musk, acusou o bilionário de tentar transformar o então laboratório sem fins lucrativos em uma operação com fins lucrativos antes de deixar a organização no início de 2018.

Os comentários, feitos em uma postagem de blog publicada na noite de terça-feira, 6, fazem parte de uma briga crescente entre Musk e a OpenAI, que está na vanguarda do boom de inteligência artificial (IA). A empresa afirma que vai rejeitar todas as acusações do processo.

Musk acusa OpenAI de romper contrato Foto: Kirsty Wigglesworth/AP

Musk entrou com a ação contra a OpenAI e seu CEO, Sam Altman, na sexta-feira, 1, acusando as partes de violarem um contrato ao colocar os lucros e os interesses comerciais à frente da construção de uma IA para o “bem público”. O empresário afirma que quando o laboratório de IA firmou uma parceria multibilionária com a Microsoft, abandonou sua promessa de fundação de desenvolver cuidadosamente a tecnologia e compartilhá-la com o público.

Musk ajudou a fundar a OpenAI como uma organização sem fins lucrativos em 2015 com Altman, Greg Brockman e vários pesquisadores de IA. Antes de o laboratório começar a funcionar, Altman e Brockman pretendiam arrecadar cerca de US$ 100 milhões, mas Musk afirmou que ele ajudaria a bancar o financiamento de US$ 1 bilhão. Musk não respondeu à reportagem.

“Precisamos de um número muito maior do que US$ 100 milhões para não parecer desesperador”, escreveu ele num e-mail da época. “Eu cobrirei tudo o que os outros não fornecerem.”

A organização sem fins lucrativos arrecadou menos de US$ 45 milhões de Musk e mais de US$ 90 milhões de outros doadores, afirmou a OpenAI em sua postagem no blog.

A empresa disse Musk estava entre os líderes da OpenAI que perceberam, no início de 2017, que se o laboratório continuasse a ser uma organização sem fins lucrativos, não poderia arrecadar o dinheiro necessário para atingir sua meta elevada de construir uma inteligência artificial geral (AGI), um sistema capaz de fazer tudo o que o cérebro humano pode fazer.

“Todos nós entendemos que precisaríamos de muito mais capital para ter sucesso em nossa missão - bilhões de dólares por ano, o que era muito mais do que qualquer um de nós, especialmente Elon, achava que conseguiríamos levantar como uma organização sem fins lucrativos”, diz a publicação no blog.

Quando Musk e os outros fundadores da OpenAI concordaram em criar uma empresa com fins lucrativos, o bilionário disse que queria ter a maioria das ações da empresa, o controle inicial do conselho e ser o executivo-chefe, disse a OpenAI. Em meio às discussões, ele reteve o financiamento do braço sem fins lucrativos, disse a OpenAI.

Os outros fundadores não concordaram com a proposta porque acreditavam que dar a uma pessoa o controle absoluto da organização ia contra sua missão, disse a OpenAI. Musk então sugeriu que a OpenAI fosse vinculada à sua empresa de carros elétricos Tesla, de acordo com outro e-mail incluído na postagem do blog.

"A Tesla é o único caminho que poderia sequer ter a esperança de se equiparar ao Google. Mesmo assim, a probabilidade de ser um contrapeso para o Google é pequena. Mas não é zero", dizia o e-mail. Em seu processo, Musk argumentou que a OpenAI havia violado sua missão original porque não estava mais compartilhando sua tecnologia com o público, o que é chamado de "open sourcing". A postagem do blog da OpenAI também incluiu um e-mail no qual Musk parece reconhecer que, à medida que a empresa se aproxima da criação da AGI, ela teria que começar a conter a tecnologia para evitar que ela causasse danos.

