E embora Trump, como presidente, tenha tentado forçar o TikTok a ser vendido ou banido, desde então ele expressou reservas sobre uma lei aprovada pelo Congresso para fazer exatamente isso, que, segundo ele, apresenta “problemas reais da Primeira Emenda”. Os comentários podem moldar o resultado desses casos em andamento.

Mais agitação comercial?

Embora as empresas do Vale do Silício provavelmente recebam de braços abertos a postura desregulamentadora de Trump em muitas questões políticas importantes, elas provavelmente não gostarão do retorno de suas políticas comerciais, que causaram azia durante seu primeiro governo ao envolver as empresas dos EUA em disputas econômicas globais. E suas propostas políticas só se tornaram mais conflituosas desde então.

Trump pressionou para renegociar uma série de acordos comerciais em seu primeiro mandato, e está de olho em tarifas significativas em sua segunda tentativa. Isso poderia desencadear uma retaliação de outros países. Mesmo que isso não aconteça, a incerteza que sua postura comercial injeta na economia global pode não agradar a muitas empresas.

Uma nova ordem para a rede social

Pela primeira vez na história, um presidente em exercício será proprietário de sua própria rede social, o Truth Social, e terá uma forte aliança com outra, o X de Musk.

Essa dinâmica pode dar a Trump um megafone inigualável quando ele retornar ao cargo e pode impor novos limites nas batalhas de Washington sobre a moderação de conteúdo.