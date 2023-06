Óculos futurista e chip ‘monstro’: confira os cinco principais anúncios da Apple nesta segunda

A Apple realizou nesta segunda-feira, 5, o WWDC, evento dedicado aos desenvolvedores de aplicativos da empresa e que, tradicionalmente, apresenta novidades nos softwares e serviços da marca. Hoje, porém, o pacote incluiu novos processadores, um novo computador e até um dispositivo de realidade mista, o Vision Pro.

Em termos de software, que inclui o iOS (sistema operacional do iPhone), a edição deste ano foi considerada mais fraca que as de anos anteriores, com novidades incrementais - no iPadOS (que turbina o tablet da marca), as atualizações foram ainda menos empolgantes, já que se tratou de trazer novidades do iOS 16 (de 2022) para o novo sistema.

Apesar disso, o evento trouxe novas funcionalidades importantes nos dispositivos e, claro, um hardware que visa mudar a computação.

Abaixo, o Estadão resume os melhores momentos do evento da Apple.

Vision Pro: os óculos de realidade mista chegaram

Não há dúvidas: os novos óculos de realidade mista da Apple são a grande novidade do dia. Aguardados há anos, a empresa batizou o produto de Vision Pro e traz tecnologia de ponta: leitura de retina (Optical ID), duas telas de micro Oled (com resolução de 23 milhões de pixels), escâner de profundidade (LiDAR), 12 câmeras, seis microfones, cinco sensores, caixas de som e dois processadores (M2, de 2022, e o R1, revelado hoje).

A Apple afirma que o aparelho pode ser usado para comunicações, entretenimento e mundo corporativo. Na demonstração, o usuário consegue controlar o aparelho por meio de movimento dos olhos, das mãos e por voz. Aplicativos de videoconferência (como FaceTime, Teams e Zoom) poderão ser acessados, bem como apps de streaming (como Disney+) e de jogos.

Nos últimos anos, a Meta e a Microsoft saíram na frente da briga pelo metaverso com produtos como Quest e Hololens. Resta saber se o Vision Pro vai desbancar os rivais no mercado quando chegar às lojas, no início de 2024, por US$ 3,5 mil.

Apple Vision Pro é o nome dado aos óculos de realidade mista da Apple, com preço de US$ 3,5 mil e lançamento para início de 2024 Foto: Reprodução/Apple

M2 Ultra é mais um chip ‘monstro’

Outra novidade do dia foi o M2 Ultra, novo processador criado pela Apple para abastecer os computadores mais poderosos da marca, incluindo o novo Mac Studio, que se trata de uma atualização da CPU portátil da Apple dedicada a profissionais que trabalham com vídeo e áudio – e cujo preço chega a R$ 46 mil.

O chip tem 24 núcleos, 192 GB de memória unificada e uma GPU de 76 núcleos. A promessa é que isso resulte em velocidade 30% mais rápida que o antecessor, o M1 Ultra, revelado em 2022.

Com a inclusão do M2 Ultra no Mac Studio, a Apple completa a transição dos computadores que utilizavam chip da Intel para processadores Apple Silicon, que são criados em casa e trazem maior velocidade e ganho de eficiência. Agora, nenhuma máquina da Apple é vendida com os chips da Intel.

MacBook Air ganha tela de 15 polegadas

Uma versão de 15,3 polegadas do MacBook Air foi revelada pela Apple nesta segunda-feira. O computador de entrada da marca ganhou um display maior em relação às 13,6 polegadas de antes. Agora, a empresa vai vender três tipos diferentes de tela do laptop ultrafino.

O MacBook Air 15″ vai ser vendido no Brasil com preços que variam de R$ 14,9 mil a R$ 26,9 mil, a depender da configuração.

O CEO da Apple, Tim Cook, segura o novo MacBook Air de 15 polegadas após evento em Cupertino, Califórnia Foto: Loren Elliot/Reuters - 5/6/2023

watchOS 10 é repaginado

O watchOS 10, nova geração do sistema operacional do relógio inteligente da Apple, recebeu uma grande atualização focada na tela de início do aparelho. Agora, widgets serão mais interativos graças à rolagem da Coroa Digital (botão lateral do Apple Watch), que permite passar rapidamente pelo conjunto de informações.

Os aplicativos nativos do watchOS também foram redesenhados, aproveitando melhor o espaço da tela e com ícones maiores. Assim, eles comportam mais informações, como no aplicativo de previsão do tempo, por exemplo.

Apple Watch ganhou uma repaginada no sistema com o watchOS 10 Foto: Reprodução/Apple

Além de mais precisão nas métricas de exercícios de bicicleta e golfe, por exemplo, o Apple Watch continua a investir em funcionalidades para saúde. Com o novo sistema, o dispositivo vai realizar uma análise de tempo de exposição em ambientes ao ar livre, encorajando os usuários a abandonar as telas. Também vai avisar quando o indivíduo estiver muito perto da tela do iPhone e do iPad. Segundo a Apple, essas medidas podem retardar casos de problemas de visão em crianças, como miopia.

Ao contrário do que desejam os desenvolvedores e usuários, a Apple não trouxe nesta atualização a possibilidade de watchfaces criadas por terceiros – apenas as opções nativas que vêm com sistema.

AirPods Pro ganham novos recursos

Os fones de ouvido sem fio de última geração da Apple, batizados de AirPods Pro de 2ª Geração (2022), ganharam três novo recurso que vai chegar por atualização de software: o Áudio Adaptado, Volume Personalizado e Detecção de Conversa.

No primeiro recurso, os fones de ouvido vão utilizar tanto o cancelamento de ruído ativo quanto o modo ambiente para analisar o ambiente do usuário e adaptar o som conforme o entorno. Segundo a Apple, a novidade pode ser útil ao caminhar na rua, onde há variações nos ruídos.

Além disso, o dispositivo vai ajustar o volume a partir de aprendizado de máquina, entendendo os hábitos do usuário e qual é o melhor som de acordo com o ambiente em que ele está. Por fim, a detecção de conversa vai permitir que o cancelamento de ruído seja desativado temporariamente caso o indivíduo inicie uma conversa em voz alta com outra pessoa – sem que o recurso seja pausado no celular ou próprio fone.