OpenAI já perdeu quase todos os seus fundadores para outras empresas; entenda

Segundo as informações do site, Schulman vai se juntar à equipe da Anthropic, rival da OpenAI e dona do chatbot Claude - lançado no Brasil na última semana. Não ficou claro se Peter Deng deve assumir um posto em outra empresa em breve.

As baixas em agosto não são as únicas do ano na empresa de Sam Altman. Ilya Sutskever, um dos executivos responsáveis pela expulsão de Altman da OpenAI no final do ano passado, também deixou a companhia em maio deste ano, alegando divergências com os diretores. Em fevereiro, Andrej Karpathy anunciou sua demissão para se dedicar a uma plataforma de educação com inteligência artificial.