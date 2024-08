Apple e Nvidia estão em negociações para investir bilhões na OpenAI, diz jornal

A Apple e a fabricante de chips Nvidia estão em negociações para investir na OpenAI como parte de um novo acordo que avaliaria a startup de inteligência artificial (IA) de São Francisco em US$ 100 bilhões, de acordo com três pessoas familiarizadas com as discussões, que falaram sob condição de anonimato.

O acordo seria liderado pela Thrive Capital e poderia incluir também a Microsoft. A Thrive investiria cerca de US$ 1 bilhão na OpenAI, disseram as pessoas.

Uma avaliação de US$ 100 bilhões representaria um aumento de cerca de US$ 20 bilhões em relação à avaliação da OpenAI há oito meses Foto: Jason Henry/NYT

PUBLICIDADE Uma avaliação de US$ 100 bilhões representaria um aumento de cerca de US$ 20 bilhões em relação à avaliação da OpenAI há oito meses. A Nvidia e a Apple não quiseram comentar.

A OpenAI iniciou o boom da IA com o lançamento do chatbot online ChatGPT no final de 2022. Nos meses que se seguiram, os investidores injetaram dezenas de bilhões de dólares na startup e em outras empresas que estavam desenvolvendo tecnologias semelhantes.

Nos últimos meses, o interesse dos investidores diminuiu à medida que várias startups de destaque desapareceram em gigantes da tecnologia como Google, Amazon e Microsoft. Mas a OpenAI continuou sendo uma operação independente, com a intenção de criar e vender suas próprias tecnologias e produtos.

Desde 2019, a Microsoft e outras empresas investiram mais de US$ 13 bilhões na startup, que precisa de bilhões de dólares em poder de computação bruta para desenvolver suas tecnologias de IA. A Nvidia, que fornece grande parte desse poder de computação na forma de chips de computador especializados e adequados para o desenvolvimento de IA, teve um crescimento expressivo nos últimos 18 meses. Na quarta-feira, 28, a Nvidia informou que suas vendas e lucros mais que dobraram durante os três meses encerrados em julho.

Publicidade

No início deste ano, a Thrive liderou um acordo que avaliou a OpenAI em mais de US$ 80 bilhões. Com esse acordo, a startup não emitiu novas ações. A empresa permitiu que seus funcionários vendessem suas ações existentes.

O novo acordo permitiria que outros acionistas também vendessem suas ações.

O envolvimento da Nvidia nas negociações foi relatado pela primeira vez pela Bloomberg. O envolvimento da Apple foi relatado pela primeira vez pelo The Wall Street Journal.

Embora o Google, a Microsoft, a Meta e a OpenAI tenham estado na vanguarda do desenvolvimento da IA durante anos, a Apple ficou para trás. Recentemente, ela anunciou que em breve permitirá que os clientes usem o chatbot da OpenAI no iPhone.

PUBLICIDADE Em junho, a Apple revelou seu plano de adicionar IA generativa aos dispositivos. A tecnologia, chamada de Apple Intelligence, aprimorará a assistente virtual Siri, priorizará automaticamente as mensagens e oferecerá ferramentas de redação que revisam ou sugerem frases para e-mails, anotações ou textos. É esperado que a empresa forneça mais detalhes sobre a tecnologia no dia 9 de setembro, quando realizará um evento para revelar seus mais novos iPhones em sua sede em Cupertino, Califórnia. Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.