OpenAI faz parceria com jornais ‘Le Monde’ e ‘El País’ para treinar ChatGPT

A OpenAI anunciou na quarta-feira, 13, a realização de duas parcerias com o jornal francês Le Monde e o conglomerado espanhol Prisa Media, dono do título El País, dizendo que pretende desenvolver usos relacionados a notícias de sua ferramenta de inteligência artificial ChatGPT.

PUBLICIDADE A OpenAI vai poder usar o conteúdo das publicações do Le Monde e da Prisa Media, incluindo El País, Cinco Dias e El Huffpost, para treinar os modelos que alimentam sua inteligência artificial, disse a startup de IA com sede em São Francisco em anúncio no site. “Em parceria com o Le Monde e a Prisa Media, nosso objetivo é permitir que os usuários do ChatGPT em todo o mundo se conectem com as notícias de novas maneiras interativas e perspicazes”, declarou o diretor de operações da OpenAI, Brad Lightcap.

Nos próximos meses, os usuários do ChatGPT poderão obter resumos de conteúdo de notícias dos editores, juntamente com links para artigos originais, de acordo com a OpenAI.

Jornal francês 'Le Monde' tem tiragem de 600 mil exemplares Foto: Joel Saget/AFP

“Essa parceria com a OpenAI nos permite expandir nosso alcance e manter nosso compromisso de fornecer notícias precisas, verificadas e equilibradas em escala”, disse o presidente executivo do Le Monde, Louis Dreyfus, no post.

Ele descreveu o Le Monde como o principal veículo de notícias da França, com 600 mil assinantes e mais de 2 milhões de usuários diários. “Nossa parceria com a OpenAI é um movimento estratégico para garantir a disseminação de informações confiáveis para usuários de IA, protegendo nossa integridade jornalística e fluxos de receita no processo”, disse Dreyfus.

Os detalhes financeiros das parcerias não foram divulgados.

Publicidade

Leia também Futuros da IA e do jornalismo podem ser decididos na disputa entre OpenAI e New York Times

O presidente executivo da Prisa Media, Carlos Nunez, chamou a aliança com a OpenAI de “um passo em direção ao futuro das notícias”, no qual a tecnologia e a experiência humana se fundem para atender aos leitores.

A OpenAI já havia anunciado parcerias no ano passado com a agência americana de notícias The Associated Press e o grupo de mídia Axel Springer.

Aprovação do marco da IA na Europa

Também na quarta-feira, o Parlamento Europeu deu a aprovação final às regras mais abrangentes do mundo para regulamentar a inteligência artificial, incluindo sistemas poderosos como o ChatGPT, da OpenAI.

A Lei de IA (EU AI Act) se concentra nos usos de maior risco da tecnologia pelos setores público e privado, com obrigações mais rígidas para os provedores, regras de transparência mais rigorosas para os modelos mais poderosos, como o ChatGPT, e proibição total de ferramentas consideradas muito perigosas.

PUBLICIDADE Bruxelas tem se esforçado para aprovar as novas regras desde que o ChatGPT, da OpenAI, apoiado pela Microsoft, entrou em cena no final de 2022, desencadeando uma corrida global de IA. Leia também OpenAI acusa New York Times de mentir em processo sobre direitos autorais de dados de IA

OpenAI vai usar conteúdos jornalísticos da Axel Springer para treinar ChatGPT Houve uma explosão de entusiasmo pela IA generativa quando o ChatGPT impressionou o mundo com seus recursos semelhantes aos humanos, desde a digestão de textos complexos até a produção de poemas em segundos ou a aprovação em exames médicos. Mas, com a empolgação, veio uma rápida percepção das ameaças, principalmente o fato de que as falsificações profundas de áudio e vídeo geradas por IA turbinariam as campanhas de desinformação. / AFP

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.