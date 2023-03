Plano com propaganda da Netflix ultrapassa 1 milhão de usuários nos EUA, diz agência

A decisão da Netflix de implementar um plano com anúncios nas assinaturas do streaming de vídeo parece estar, finalmente, gerando resultados para a empresa após a crise enfrentada na pandemia. De acordo com a agência de notícias Bloomberg, a modalidade ultrapassou 1 milhão de usuários ativos nos EUA nos primeiros dois meses de lançamento.

Segundo um documento visto pela Bloomberg, o número de usuários cresceu mais de 500% no primeiro mês do plano, e mais 50% no segundo mês. O resultado foi considerado satisfatório para a empresa até o momento, que viu uma adesão muito pequena nas semanas imediatas ao lançamento do novo plano.

Ainda, segundo a Bloomberg, a maior parte dos assinantes do plano com anúncio são novos usuários do streaming, o que significa que a empresa está conseguindo aumentar a sua base de clientes sem que, necessariamente, os assinantes atuais troquem planos mais caros por mais baratos.

A ferramenta foi inaugurada em novembro de 2022 para os americanos, com uma assinatura cerca de US$ 3 mais barata que a versão original. O movimento foi adotado pela companhia após a queda histórica de usuários no início do ano passado, reflexo da pandemia e da guerra na Ucrânia — além da competição com outras plataformas de streaming.

No Brasil, a assinatura custa R$ 18,90 no plano mais básico, que inclui anúncios e resolução de imagem de 720 pixels — uma das novidades apresentadas no ano passado para conter a debandada de assinantes em meio à alta de preços.

Além dos anúncios, o novo plano também terá outras limitações. Alguns filmes e séries não estarão disponíveis devido a restrições de licenciamento — ou seja, o conteúdo produzido pela companhia, como a série Stranger Things, permanece disponível. Em evento para jornalistas, Greg Peters, diretor financeiro da companhia, afirmou que, em média, o catálogo será reduzido em 10%, mas a disponibilidade de programas vai variar em cada país.

Também não será possível fazer download para assistir os programas offline. A qualidade de vídeo será de até 720p, a mesma do plano básico sem propagandas — essa foi uma mudança da companhia, já que seu plano básico tinha resolução de 480p.