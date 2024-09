Por que a OpenAI, dona do ChatGPT, precisa de tanto dinheiro?

No início deste ano, espalhou-se a notícia de que Sam Altman, CEO da OpenAI, estava apresentando um plano que ele esperava que injetasse trilhões de dólares na construção de novas fábricas de chips de silício e data centers de computadores.

Desde então, os consultores e possíveis parceiros de Altman voltaram atrás nesse número, que equivalia a cerca de um quarto da produção econômica dos Estados Unidos. Mas a OpenAI ainda espera arrecadar centenas de bilhões de dólares.

Sam Altman, CEO da OpenAI, viajou pelo mundo para apresentar um plano de longo alcance para construir chips e data centers de IA Foto: Bryan R. Smith/AP

É um plano extravagante, mas há uma explicação para isso.

Por que a OpenAI se preocupa tanto com chips e data centers?

PUBLICIDADE Chatbots como o ChatGPT da OpenAI aprendem suas habilidades analisando quase todo o texto da Internet, incluindo livros, páginas da Wikipedia, artigos de notícias, programas de computador e inúmeras outras fontes online. (O New York Times processou a OpenAI e a Microsoft em dezembro por violação de direitos autorais de conteúdo de notícias relacionadas a sistemas de inteligência artificial). Todo esse “aprendizado de máquina” requer uma enorme quantidade de poder de computação. Isso vem de chips de silício especializados, embalados em centros de dados semelhantes a armazéns em locais como o Vale do Silício, o Washington e Oklahoma.

A OpenAI está tentando arrecadar o dinheiro necessário para construir mais chips e colocá-los em mais data centers.

A OpenAI deseja entrar no mercado de hardwares?

Não exatamente. Ela quer que outras empresas construam essa nova infraestrutura. Essas são basicamente as mesmas empresas que constroem chips de inteligência artificial e data centers atualmente.

Publicidade

Que empresas são essas?

A grande maioria dos chips usados para construir a IA é projetada pela Nvidia, uma empresa de chips com sede no Vale do Silício.

Mas a Nvidia não fabrica os chips. Ela envia seus projetos para empresas na Ásia, como a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ou TSMC, e a Samsung. Essas empresas fabricam os chips em fábricas caras chamadas fabs.

Em seguida, outras empresas compram os chips e os utilizam para construir supercomputadores dentro dos data centers. Essas empresas de data center geralmente são gigantes da tecnologia, como Google, Amazon e Microsoft.

A OpenAI usa data centers de outras empresas?

Exatamente. A OpenAI treina suas tecnologias de IA dentro de data centers operados pela Microsoft. As duas empresas têm uma parceria de longa data. A Microsoft é a principal investidora da OpenAI.

Então, por que a OpenAI é a empresa que está tentando arrecadar todo esse dinheiro extra para os data centers?

A OpenAI acredita que o futuro de seus negócios depende de mais poder de computação - muito mais. Ela não quer ficar esperando que outros construam mais chips e data centers. Ela quer garantir que isso aconteça o mais rápido possível.

Já não existem data centers suficientes no mundo para satisfazer uma empresa pequena?

Não. Esse é o problema que a OpenAI está lutando para resolver.

Muitas empresas estão correndo para criar tecnologias de IA. Entre elas estão startups como a Anthropic e a X.ai de Elon Musk. Elas também incluem os gigantes da tecnologia que controlam os data centers: Google, Microsoft, Amazon e outras.

Publicidade

Todos querem os chips especializados da Nvidia - e não há o suficiente para todos.

A OpenAI está tentando aumentar o número de chips e o número de data centers que podem armazenar esses chips. Ela argumenta que todo o setor de tecnologia pode se beneficiar com isso, incluindo rivais como Anthropic e X.ai.

Como isso vai funcionar?

O plano requer centenas de bilhões de dólares. Esse tipo de dinheiro só pode ser obtido em poucos lugares.

Altman foi originalmente para os Emirados Árabes Unidos, que têm muito dinheiro e querem ser um grande participante no mundo da IA. A empresa também está conversando com investidores do Canadá e do Japão.

Em seguida, tentou persuadir fabricantes de chips como a TSMC e a Samsung a construir novas fábricas de chips, que podem custar até US$ 43 bilhões cada uma.

Por fim, ela precisa conseguir alguém para construir os data centers, que, segundo a OpenAI, custarão cerca de US$ 100 bilhões cada um - cerca de 20 vezes o custo dos maiores e mais caros data centers atuais. Ela também conversou com os Emirados Árabes Unidos sobre isso. Agora, ela está tentando fazer com que o governo dos EUA apoie a ideia.

Como o dinheiro seria distribuído?

Isso não está totalmente claro. Enquanto a OpenAI apresenta inúmeras ideias, outras empresas, incluindo Google, Microsoft e Amazon, estão explorando opções semelhantes. A OpenAI quer ajudar a criar um pool gigante de data centers do qual todas as empresas que desenvolvem IA possam se beneficiar.

Publicidade

No entanto, ela ainda não definiu quem investiria o dinheiro ou quem o receberia. Ela também não explicou como esse dinheiro seria canalizado para os beneficiários e como todos esses data centers seriam construídos.

Isso vai mesmo acontecer?

A proposta da OpenAI foi recebida com ceticismo e interesse. Os executivos da TSMC riram da ideia original de vários trilhões de dólares. Partes do governo dos EUA estão preocupadas com a tentativa da OpenAI de construir fábricas de chips e data centers no Oriente Médio.

A preocupação é que a China, que tem laços com os Emirados, tenha acesso a importantes tecnologias americanas.

Esse esforço realmente valeria a pena para a OpenAI?

A empresa acredita que sim.

A OpenAI apresentou recentemente uma nova versão do ChatGPT que “raciocina” por meio de problemas de matemática, ciências e programação de computadores. Essa tecnologia, chamada OpenAI o1, exige ainda mais poder de computação do que as versões anteriores do ChatGPT.

O OpenAI o1 não aprendeu habilidades apenas analisando dados da Internet. Ele foi desenvolvido com algo chamado aprendizado por reforço. Por meio desse processo, que pode se estender por meses, o sistema pode aprender comportamentos adicionais por meio de tentativas e erros extensivos. Ao trabalhar com vários problemas de matemática, por exemplo, ele pode aprender quais métodos levam à resposta certa e quais não levam.

A OpenAI acredita que esse tipo de tecnologia pode ser o futuro de seus negócios. Se conseguir colocar as mãos em mais poder de computação, sua I.A. poderá aprender a fazer mais. Pelo menos, essa é a teoria.

Publicidade

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.