‘Prefiro trabalhar’: Musk alfineta Zuckerberg por vídeo em que aparece surfando

O vídeo patriótico de 4 de julho do CEO da Meta, Mark Zuckerberg, na quinta-feira, atraiu elogios dos fãs de sua inesperada e frutífera reformulação de visual, mas não agradou seu arquirrival: o bilionário Elon Musk.

O vídeo mostra Zuckerberg, de cabelos compridos, vestindo um elegante smoking e tomando uma cerveja enquanto ostenta uma bandeira americana em seu amado hydrofoil, uma prancha que usa uma asa abaixo da água para manter o equilíbrio. O vídeo, ao som de "Born in the USA", de Bruce Springsteen, com a legenda "Happy birthday, America!" (Feliz aniversário, América!), rapidamente se tornou viral, obtendo mais de 700 mil curtidas e milhões de visualizações. O vídeo faz parte de uma reformulação de imagem que transformou Zuck de nerd da computação em bad boy bilionário. Em 2020, o CEO da Meta foi fotografado em um quadro semelhante ao do vídeo de quinta-feira e foi criticado por seu capuz azul, shorts e rosto coberto de protetor solar.

Musk mantém acesa rivalidade com Zuckerberg Foto: Susan Walsh/AP

Mas o novo e melhorado Zuck, que veste roupas de grife e vence lutas de MMA, conseguiu se sair bem com o visual este ano, atraindo aplausos virtuais dos fãs por sua demonstração de patriotismo.

Ainda assim, pelo menos uma voz influente criticou Zuckerberg pelo vídeo: seu nêmesis, o CEO da Tesla, Elon Musk.

“Que ele continue a se divertir em seus iates. Eu prefiro trabalhar”, disse Musk em um post no X. O apoiador de Musk, Dave Portnoy, da Barstool Sports, também se manifestou, dizendo no X que “Zuck sempre será descolado”.

Musk sempre se desentende com seus colegas bilionários, mas ele e Zuck têm aumentado sua rixa ultimamente. O conflito entre eles, que possivelmente começou por causa de um satélite que explodiu, chegou ao ápice no ano passado, quando Musk desafiou Zuck para uma “luta de gaiola”, que o CEO da Meta cancelou mais tarde porque disse que Musk não confirmaria um encontro. Um mês depois, Zuckerberg lançou o Threads, um concorrente direto do X de Musk.

Musk ainda não se esqueceu da luta de gaiola cancelada e tocou no assunto novamente em uma publicação no dia seguinte ao 40º aniversário de Zuckerberg.

“Se ao menos Zuckerberg fosse tão durão (suspiro). Eu me ofereci para lutar com ele em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer regra, mas tudo o que ouço são grilos”, publicou Musk no X em 15 de maio.

Em abril, os dois finalmente se enfrentaram, mas em uma batalha de riquezas, com Zuckerberg passando o CEO da Tesla para se tornar a terceira pessoa mais rica do mundo. Mas, desde então, as ações da Tesla subiram e os investidores aprovaram o pacote de pagamento recorde de US$ 45 bilhões de Musk, ajudando-o a recuperar novamente o título de homem mais rico do mundo, deixando Zuck para trás. Musk tem um patrimônio líquido de US$ 252 bilhões, em comparação com os US$ 181 bilhões de Zuck, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index.

