Ritmo ‘alucinante’ de crescimento da IA aumenta ‘energia suja’ gerada por centros de processamento

THE NEW YORK TIMES - O oeste do Texas, desde as plataformas de petróleo da Bacia do Permiano até as turbinas eólicas que giram sobre as High Plains, há muito tempo é um ímã para empresas que buscam fortunas em energia. Agora, essas terras áridas de fazendas estão oferecendo uma nova oportunidade de ganhar dinheiro: data centers.

A Lancium, uma empresa de gerenciamento de centros de dados e energia que está se instalando em Fort Stockton e Abilene, é uma das muitas empresas dos EUA que apostam que a construção de centros de dados próximos a locais de geração lhes permitirá aproveitar a energia limpa subutilizada.

PUBLICIDADE “É uma apropriação de terras”, disse o presidente da Lancium, Ali Fenn. No passado, as empresas construíam data centers próximos aos usuários de internet para atender melhor às solicitações dos consumidores, como transmitir um programa na Netflix ou jogar um videogame hospedado na nuvem. Mas o crescimento da inteligência artificial (IA) exige enormes data centers para treinar os modelos de linguagem grande em evolução, tornando a proximidade com os usuários menos necessária.

As necessidades de energia dos data centers aumentaram consideravelmente com o 'boom' da IA Foto: Jim Wilson/The New York Times

Porém, à medida que mais locais desse tipo começam a surgir nos Estados Unidos, surgem novas dúvidas sobre se eles podem atender à demanda e, ao mesmo tempo, operar de forma sustentável. A pegada de carbono da construção dos centros e dos racks de equipamentos de informática caros é substancial por si só, e suas necessidades de energia aumentaram consideravelmente.

Há apenas uma década, os data centers consumiam 10 megawatts de energia, mas atualmente é comum consumir 100 megawatts. O Uptime Institute, um grupo de consultoria do setor, identificou 10 campi de computação em nuvem de grande porte na América do Norte, com um tamanho médio de 621 megawatts.

Esse crescimento na demanda de eletricidade ocorre no momento em que a produção nos Estados Unidos é a maior do último meio século e a rede elétrica está ficando cada vez mais sobrecarregada.

O Uptime Institute previu em um relatório recente que as inúmeras metas líquidas zero do setor, que são referências autoimpostas, se tornariam muito mais difíceis de cumprir diante dessa demanda e que o retrocesso poderia se tornar comum.

“Não se trata apenas de data centers”, disse Mark Dyson, diretor administrativo da RMI, uma organização sem fins lucrativos voltada para a sustentabilidade. “Os data centers são uma rodada de prática para uma onda muito maior de crescimento de carga que já estamos vendo e que continuaremos a ver neste país, proveniente da eletrificação da indústria, dos veículos e dos edifícios.”

O setor de data centers adotou soluções mais sustentáveis nos últimos anos, tornando-se um investidor significativo em energia renovável em nível corporativo. Os locais que alugaram capacidade eólica e solar aumentaram 50% em relação ao ano anterior, no início de 2023, para mais de 40 gigawatts, capacidade que continua a crescer. Ainda assim, a demanda supera esses investimentos. E a necessidade de mais poder de processamento está atrasando a fila de interconexão e criando soluções provisórias.

PUBLICIDADE Os data centers que consomem muita energia e estão em pleno vigor complicam ainda mais o equilíbrio. Quando concluídos, esses locais usarão tanta energia anualmente quanto a área metropolitana de São Francisco, de acordo com um relatório divulgado na quarta-feira, 28, pela empresa de serviços imobiliários JLL. A maioria dos locais que entrarão em operação este ano já está alugada. Em mercados populares, um espaço significativo não será aberto por pelo menos dois anos. “É preciso colocar em operação o maior número possível de gigawatts, o mais rápido possível”, disse Fenn, da Lancium. “As pessoas vão juntar tudo isso da maneira que puderem.”

Data center da Equinix em San Jose, Califórnia. A empresa opera 260 data centers em todo o mundo Foto: Jim Wilson/The New York Times

Isso expandiu rapidamente o desenvolvimento para além dos mercados estabelecidos de primeiro e segundo níveis, como a Virgínia do Norte, Dallas e o Vale do Silício.

A concorrência está crescendo em partes do país que oferecem terrenos baratos e energia disponível. A Amazon, por exemplo, anunciou no mês passado que estava planejando uma construção de US$ 10 bilhões no Mississippi, o maior projeto de desenvolvimento econômico do estado, que inclui data centers e locais de geração de energia solar.

“Qualquer pessoa que tenha uma fonte significativa de energia se tornou um novo mercado de data center”, disse Jim Kerrigan, diretor administrativo da North American Data Centers, uma consultoria do setor.

A IA é apenas uma pequena porcentagem da área ocupada pelo data center global. O Uptime Institute prevê que a tecnologia aumentará rapidamente para 10% do uso global de energia do setor até 2025, em comparação com os atuais 2%.

A pegada de carbono da construção dos centros e dos racks de equipamentos de informática caros é substancial Foto: Jim Wilson/The New York Times

A Equinix, que opera 260 data centers em todo o mundo, instalou células de combustível da Bloom Energy para ajudar a fornecer energia de reserva a muitos de seus data centers. A empresa também está reduzindo as emissões ao trazer mais energia renovável para a rede, como, por exemplo, por meio de contratos de compra de energia, e aumentou em 5% a eficiência de suas operações no ano passado, disse Wellise. Empresas de design, como a Gensler, têm experimentado novos projetos com madeira maciça para reduzir o carbono incorporado dos data centers.

E a própria IA pode ajudar: em um data center em Frankfurt, a Equinix usou a tecnologia para moderar as cargas de resfriamento e ajustar o uso de energia de acordo com as mudanças climáticas, tornando o data center 9% mais eficiente.

Niklas Sundberg, especialista em TI sustentável e diretor digital da Kuehne + Nagel, uma empresa de transporte e logística da Suécia, disse que o setor precisaria se concentrar no investimento em capacidade de geração renovável.

Alguns locais têm procurado instalar usinas de energia a gás no local para compensar as deficiências da rede. Isso pode ser mais limpo do que a energia existente, mas aumenta a substancial pegada de carbono do setor.

E os legisladores propuseram mais transparência e ação. O Senado americano apresentou uma proposta no início de fevereiro para avaliar o impacto ambiental da IA. Os legisladores da Virgínia do Norte, conhecida como Data Center Alley, pressionaram para estabelecer metas de sustentabilidade para os data centers.

Suhas Subramanyam, senador do estado da Virgínia, propôs uma série de regras, incluindo uma que exigiria que os data centers obtivessem pelo menos 90% de sua energia de fontes renováveis para se qualificarem para subsídios. “Não quero colocar meus filhos em uma situação em que, daqui a 20 anos, eles tenham que pagar algumas das contas de coisas que achamos que eram uma boa ideia e acabaram não sendo”, disse ele.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.