Sofre para criar apresentações bonitonas no Canva? Agora você pode ter ajuda de IA; entenda

O Canva, plataforma de design online, lançou uma nova ferramenta para criação de imagens com inteligência artificial (IA), o Dream Lab. As novas funções são resultado da parceria com o aplicativo de IA generativa, Leonardo.AI.

Agora, com os novos recursos, os usuários poderão transformar pequenos textos em imagens de design e ilustrações na plataforma. Na versão gratuita, o Dream Lab pode ser usado, como forma de teste, apenas 20 vezes por usuário, no total. Já nas versões pagas, como o Canva Pro, Equipes, ONGs ou Canva para Educação, a ferramenta de IA pode ser usada até 500 vezes. Para os assinantes, esse número é renovado no primeiro dia do mês.

Usuários podem gerar imagens com IA no Canva Foto: Imagem: Divulgação

PUBLICIDADE Em entrevista ao Estadão, Cameron Adams, cofundador do Canva, explicou sobre como os dados dos usuários serão usados no treinamento de IA do novo serviço. “Para nossos modelos proprietários, os criadores do Canva têm a opção de optar por não participar do treinamento de IA antecipadamente e, se continuarem optando por participar, serão pagos regularmente. Nem o Canva nem o Leonardo treinam a IA em conteúdo privado do usuário sem seu consentimento claro”, disse.

O Brasil é hoje o segundo país que mais usa o Canva no mundo. Segundo a empresa, a novidade é uma forma de impulsionar ainda mais esse mercado no País.

Quando perguntado sobre como a empresa observa o uso da IA no impacto da criatividade dos usuários, Adams disse que “a IA apresenta uma enorme oportunidade de aprimorar a criatividade humana, ajudando as equipes a idealizar e dar vida às ideias”.

O executivo finalizou destacando as principais vantagens da integração da IA na plataforma.

“A IA é uma ferramenta poderosa que aprimora, e não substitui, a criatividade humana. Ao automatizar tarefas repetitivas, como revisão, análise de feedback do cliente e geração de código, a IA reduz as barreiras de tempo e habilidade que muitas vezes impedem as pessoas de transformar ideias em trabalho criativo tangível. Isso permite que os usuários se concentrem mais no pensamento geral, na ideação e na estratégia, gerando resultados mais impactantes”.