Super trabalhadores da IA: veja o que fazem profissionais que adotaram IA em massa

Um número crescente de trabalhadores estão se tornando “superusuários” de IA. Eles recorrem à tecnologia diariamente para aprender habilidades, analisar grandes conjuntos de dados, avaliar candidatos a empregos e até mesmo programar outros bots para ajudá-los em tarefas repetitivas, como a criação de cursos online. Os trabalhadores afirmam que as ferramentas de IA - como o ChatGPT da OpenAI, o Microsoft Copilot e outros chatbots alimentados por grandes modelos de linguagem - os ajudam a aumentar a eficiência e a confiança no trabalho e a recuperar tempo. Mas aqueles que estão familiarizados com a tecnologia dizem que também se preocupam com a privacidade, as imprecisões, a perda de habilidades e até mesmo a possibilidade de substituição de empregos no futuro.

Adoção da IA no trabalho ainda é relativamente inicial. Cerca de 67% dos trabalhadores dizem que nunca usam IA em seus trabalhos, em comparação com 4% que dizem usá-la diariamente, de acordo com uma pesquisa recente da Gallup. Mas aqueles que a utilizam, em sua maioria trabalhadores de colarinho branco, veem benefícios na produtividade, eficiência, criatividade e inovação, segundo a pesquisa.