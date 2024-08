SpaceX adia lançamento de missão que prevê ‘caminhada’ de astronautas no espaço

A missão Polaris Dawn, organizada pelo bilionário norte-americano Jared Isaacman, estava prevista para decolar na manhã de terça-feira, 27, do Centro Espacial Kennedy da agência espacial americana (NASA), na Flórida, mas o lançamento foi adiado para a madrugada de quarta-feira devido a um problema técnico.

“As equipes estão examinando mais de perto um vazamento de hélio no nível do solo”, escreveu a empresa de Elon Musk no X, antigo Twitter. O hélio é um gás não inflamável usado para pressurizar linhas de combustível.