Twitter vai deixar usuários adicionarem etiquetas de desinformação em conteúdos do app

No último sábado, 10, o Twitter anunciou que o recurso Community Notes (em português, Notas da Comunidade) está disponível para todos os usuários da rede social. A ferramenta foi lançada no início de 2021 com o nome Birdwatch e, posteriormente, em novembro deste ano, teve o nome alterado para Community Notes, antes disponível somente para usuários dos EUA.

Beginning today, Community Notes are visible around the world 🌎🌍🌏 — Community Notes (@CommunityNotes) December 11, 2022

Esse recurso tem a intenção de combater a desinformação, permitindo que pessoas inscritas na ferramenta possam adicionar rótulos e notas informativas trazendo contexto para o conteúdo de um tuíte. Qualquer usuário do Twitter pode se inscrever para ser um colaborador do Community Notes desde que a conta cumpra com alguns critérios, como não ter notificações recentes de violações das regras do aplicativo e estar há pelo menos 6 meses na plataforma.

Os usuários regulares da rede social podem votar nas notas adicionadas como “útil” se acharem tal. Apenas usuários dos EUA podiam ver as Notas da Comunidade, mas, agora, o Twitter está expandindo essa ferramenta para todos os usuários globais do app.

Para o dono do Twitter, Elon Musk, essa novidade é parte da nova visão que está querendo trazer para a rede social, e é uma das inúmeras mudanças que o empresário está trazendo para a plataforma, como os selos de verificações de cores diferentes. Além disso, a mudança mais recente anunciada por Musk, no último domingo, 11, é que o limite de caracteres das publicações vai passar a ser de 4 mil.