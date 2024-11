Waze passa por instabilidade nesta quarta-feira; entenda o problema

O Waze, popular aplicativo de navegação por GPS, apresentou instabilidade nesta quarta-feira, 6, causando transtornos a usuários no Brasil e em outros países. Segundo relatos nas redes sociais, o aplicativo, disponível para Android e iOS, alterou o idioma padrão para hebraico ou árabe sem a intervenção dos usuários, dificultando a utilização da plataforma.

A falha foi identificada por volta das 8h15 (horário de Brasília), com pico de notificações no site Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços online, às 9h15. As principais reclamações se concentraram na mudança automática do idioma e em dificuldades para realizar login no serviço. Procurado, o Google, que comprou o Waze em 2013 por US$ 1,1 bilhão, afirmou estar ciente do problema e que já está trabalhando para resolvê-lo. O Waze ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Ferramenta apresentou problemas e ganhou repercussão nas redes sociais Foto: Reprodução

Usuários relataram que, ao abrir o aplicativo, se depararam com a interface em hebraico ou árabe, o que impediu a compreensão dos menus e a configuração de rotas. Além da mudança de idioma, alguns usuários também identificaram alterações nas unidades de medida e no ícone do veículo no mapa.

O Google Trends, ferramenta que monitora as tendências de pesquisa no Google, registrou um aumento repentino nas buscas por termos como “Waze com problemas”, “bug Waze” e “Waze fora do ar” durante o período da instabilidade.

Nas redes sociais, usuários do Waze expressaram frustração e relataram dificuldades para utilizar o aplicativo. Diversas publicações no X (antigo Twitter) mencionaram a mudança inesperada de idioma e a impossibilidade de navegar ou configurar rotas.