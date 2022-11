WhatsApp vai permitir que usuários enviem mensagem para o próprio contato

Publicidade

“Eu mesmo”, “Para mim”, “Cérebro”: os nomes dos grupos que usuários fazem para mandar mensagens para o próprio contato vai dos mais clichês aos mais “diferentões” — o importante é ter um espaço no mensageiro para guardar lembretes. De olho nos relatos da gambiarra, o WhatsApp lançou nesta segunda-feira, 28, um recurso que permite que usuários mandem mensagem para o próprio número, sem precisar criar um grupo.

A ferramenta vem para facilitar o processo de usar o app como uma espécie de bloco de notas. Antes, para guardar os lembretes (ou qualquer outro tipo de mensagem, foto ou áudio) era preciso criar um grupo adicionando um contato e, depois, remover esse contato para que o espaço ficasse apenas acessível ao dono da conta.

Recurso permite criar uma conversa com o próprio número no WhatsApp Foto: WhatsApp

Agora, para mandar mensagens para o próprio número, o usuário precisa criar uma nova conversa e depois, na aba inicial, selecionar o seu contato, que vai aparecer no topo da lista. A partir disso é só enviar as mensagens para o número e o chat aparece como se fosse outro qualquer no app.

O recurso, lançado nesta segunda, deve ficar disponível para o Brasil nas próximas semanas e vai poder ser encontrado em celulares com sistema operacional Android ou iOS, da Apple.