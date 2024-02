WhatsApp testa proibir capturas de tela de fotos do perfil de usuários

O recurso está em teste pelo app da Meta, que pode ou não colocá-lo a público nos próximos meses. Segundo o WaBetaInfo, o teste foi localizado em celulares Android que possuem a versão beta do WhatsApp.

Se posta em prática, a medida pode impedir o compartilhamento inautorizado de imagens de perfil no WhatsApp, em respeito à privacidade das pessoas. Ainda, o recurso pode conter golpes — frequentemente, criminosos salvam a foto do perfil do usuário para aplicar golpes de roubo de identidade, extorquindo amigos e parentes da vítima.