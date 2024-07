Funcionários sintéticos vão causar uma grande disputa por talento humano, diz CEO do Grindr

O surgimento da inteligência artificial (IA) generativa permitirá que as startups façam mais com menos. Mas a desvantagem para os empreendedores nos próximos anos será uma guerra de talentos mais intensa pelos melhores funcionários técnicos humanos.

PUBLICIDADE Isso é o que diz George Arison, um empreendedor em série e CEO do Grindr, a empresa de encontros de US$ 2 bilhões que atende às comunidades LGBTQ. Em um futuro próximo, não será inédito que as startups alcancem uma receita de US$ 100 milhões com apenas duas dúzias de funcionários, disse Arison em uma conversa no palco da conferência Brainstorm Tech da Fortune em Park City, Utah, na terça-feira, 16.

O CEO do Grindr, George Arison, prevê que a contratação ficará mais difícil para as próximas grandes startups de tecnologia Foto: Stuart Isett/Fortune

A ascensão da IA generativa significará que os “funcionários sintéticos”, como Arison se referiu a eles, poderão realizar grande parte do trabalho para o qual os humanos costumavam ser contratados. Essa é a boa notícia para os fundadores de empresas de tecnologia.

Mas isso fará com que seja mais importante do que nunca que as startups ambiciosas contratem talentos de primeira linha desde o início, juntamente com os companheiros de IA. Arison argumentou que as principais equipes de fundadores precisarão ser “excepcionalmente boas”, com pouco espaço para pessoas de desempenho medíocre. Como resultado, uma nova onda de competição pelos melhores talentos está no horizonte.

Os comentários de Arison na Brainstorm Tech foram feitos no momento em que a empresa de encontros está tentando desenvolver seu produto para oferecer mais serviços aos seus usuários. Arison disse que a empresa buscará produzir outros casos de uso que ajudarão os assinantes do Grindr em áreas que vão desde viagens até saúde e bem-estar.

“A solidão e a depressão são realmente grandes em nossa comunidade”, disse ele.

Publicidade

Arison disse que sua empresa também está trabalhando em maneiras de atrair mais o grupo de usuários com mais de 40 anos, que tendem a se afastar do aplicativo com o tempo. “As pessoas estão envelhecendo”, disse ele.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.

c.2024 Fortune Media IP Limited

Distribuído por The New York Times Licensing Group