Apple ‘esconde’ configurações da câmera do iPhone 15; veja como turbinar seu dispositivo

Historicamente, a câmera do iPhone mantém uma boa reputação, mas nem sempre ela agrada aos usuários. O iPhone 15, por exemplo, é alvo de reclamações por produzir um efeito “embaçado” - e a verdade é que a configuração padrão de câmera nem sempre é a melhor. Mas isso não é um problema: com ajustes nas configurações, é possível turbinar a qualidade da fotografia e dos vídeos e criar material quase profissional com o smartphone da Apple.

PUBLICIDADE Uma das diferenças da configuração padrão para a avançada está na quantidade de “quadros por segundo”, a sigla fps, que aparece acompanhada de números nos ajustes de câmera. Em entrevista, a fotógrafa Clarissa Palácio explicou que, quanto mais quadros por segundo a foto tiver, mais nitidez ela vai ganhar. “Podemos comparar a fotografia com o pontilhismo. Cada quadro é uma espécie de pontinho, quanto mais pontinhos a foto tiver, no caso, quanto mais fps, mais detalhes a câmera vai capturar, criando mais riqueza de detalhes e qualidade”.

Câmera do iPhone 15 possui funções "secretas" Foto: Bruno Romani/Estadão

A configuração padrão do iPhone 15 é programada para agradar a maioria dos usuários, entregando fotos cotidianas de boa qualidade. O modo foto possui as opções de 12, 24 e 48 megapixels. Entretanto, esse tipo de ajuste mais elaborado necessita de uma certa atenção para fotografar.

O fotógrafo e criador de conteúdo, Luca Pucci, também em entrevista, explicou essa questão: “Se você tirar uma foto em 48 megapixels em movimento, sem prestar atenção, ela vai ter um resultado pior do que com a configuração padrão de 24 megapixels. A Apple não deixa a configuração padrão à toa, ela é feita para agradar o público geral e para fotos do dia a dia”.

Os ajustes avançados são para aqueles que, realmente, desejam fotografar com a câmera do iPhone. “Se você quer fazer uma foto em uma viagem, algo que vá virar um quadro, por exemplo, siga essas configurações porque a qualidade de resolução vai ficar muito melhor”, disse.

Passo a passo para otimizar a câmera do iPhone 15

Na Tela inicial, abra o aplicativo Ajustes, vá em Câmera e clique em Gravar vídeo, mude a configuração de 1.080p HD a 30 fps para 4K a 30 fps;

Depois, ative o Modo de ação: pouca luz e, logo abaixo, desative o Fps automático;

Em seguida, volte para Câmera e clique em Câmera lenta e selecione 1.080p HD a 120 fps;

Volte de novo para Câmera, clique no Modo cinema e coloque em 4k a 30 fps;

Embaixo, clique em Formatos e escolha Alta eficiência e ative o Controle de resolução;

Volte para Câmera e em Preservar ajustes, ative tudo para manter a nova configuração. Só não selecione o Live photo;

Novamente em Câmera, ative Grade e Nível para auxiliar a composição da foto;

Desative o Priorizar captura mais rápida para o iPhone só fotografar quando estiver preparado e posicionado corretamente;

Em Estilos fotográficos, deixe em Contraste rico, assim, sua foto já vai sair com uma boa edição.

Prós e contras de deixar sua câmera na configuração avançada

O ponto positivo de deixar a câmera do seu iPhone 15 configurada de uma maneira mais avançada é a maior liberdade na hora de capturar as imagens. Os ajustes permitem recursos mais sofisticados para a câmera do smartphone, oferecendo mais possibilidades ao fotógrafo desde o momento da captura até a edição.

Apesar da câmera filmar em 4K, por exemplo, Luca Pucci relembra que a maioria das redes sociais não suporta arquivos nesse formato, mas mesmo assim, pode ser uma boa estratégia para imagens com boa qualidade. "Mesmo o Instagram não permitindo vídeos em 4K, por exemplo, a imagem em 4K ainda vai ficar muito melhor do que uma em 1.080p no Instagram. Isso acontece porque os vídeos em 4K são redimensionados para Full HD quando vão para as redes sociais. Então, pela imagem original ter mais qualidade, ela acaba não perdendo tanta nitidez na hora que passa pelo reajuste da rede social e pelas ferramentas de edição, como o zoom, por exemplo". Por outro lado, configurações de alta eficiência tendem a gastar muita memória e bateria do dispositivo, já que geram arquivos mais pesados. Outras dicas para fotografar melhor com o iPhone O criador de conteúdo ainda compartilhou outras dicas que podem melhorar, ainda mais, a qualidade das fotos capturadas pelo iPhone, como desativar o Live photo e usar o recurso da "florzinha". "O live faz um vídeo de meio segundo antes e meio segundo depois que você aperta o botão de tirar foto. As pessoas gostam porque ele permite que você escolha o melhor frame, mas na verdade, isso é o print de um vídeo, deixa de ser uma foto. Então, o resultado fica um pouco borrado quando o modo live está ligado", explica.

Os iPhones da linha Pro, possuem o recurso da “florzinha”, botão localizado no canto inferior esquerdo, que permite que a câmera foque melhor em fotos capturadas de 10 a 15 centímetros do objeto.

“Se esse recurso estiver desativado, o iPhone não vai focar de perto de jeito nenhum. A Apple não deixa essa função na configuração padrão porque demoraria mais para focar de longe para perto e vice-versa. Por exemplo, você pode estar com alguma coisa na frente da câmera, sem querer, e ele vai focar na sua mão, em vez de focar na pessoa ali atrás. É um recurso que só deve ser ativado para fazer a foto desejada”, finaliza.

*Mariana Cury é estagiária sob supervisão de Bruno Romani