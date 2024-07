Apple Watch é encontrado funcionando após dois anos perdido no mar

Distraído com a praia em um passeio, ele perdeu o relógio e julgou que nunca mais o veria após constatar, por meio do aplicativo Buscar, que ele se encontrava debaixo d’água.

Em dezembro de 2023, mais de um ano após o desaparecimento do Apple Watch, Brick recebeu uma mensagem de voz de um habitante das Ilhas Virgens Britânicas. De acordo com o recado, o smartwatch havia sido encontrado naquela mesma região onde foi perdido. O contato foi feito com base nos dados de Jared que apareceram na tela graças ao Buscar.