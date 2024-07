iPhone X agora é ‘vintage’; entenda o que isso significa

O iPhone X trouxe outra grande novidade: a chamada tela infinita, em que o display cobre quase a totalidade da tela do aparelho. Antes dele, haviam partes maiores da tela que não eram touch screen.

O lançamento do celular representou ainda o fim do TouchID, modelo de biometria digital da companhia. À época, o encerramento do recurso foi considerado controverso, com alguns usuários reclamando sobre a extinção do botão com leitor de impressão digital.