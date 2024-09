Bluetooth 6.0: Saiba o que é essa tecnologia e como ela pode melhorar a conexão entre celulares

Após oito anos desde o lançamento do Bluetooth 5.0, o Bluetooth Special Interest Group (SIG) anunciou oficialmente o Bluetooth 6.0, a mais recente versão da tecnologia de comunicação sem fio. A nova versão traz uma série de aprimoramentos funcionais, com destaque para o recurso de rastreamento de dispositivos com precisão centimétrica, batizado de Bluetooth Channel Sounding.

O que é o Bluetooth?

Bluetooth 6.0 deve chegar durante o ano de 2025 Foto: Adobe

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio que permite a troca de dados entre dispositivos próximos, como smartphones, fones de ouvido, caixas de som, teclados, mouses e muitos outros. Ele utiliza ondas de rádio de curto alcance para estabelecer conexões com o dispositivo (como um smartphone ou computador) eliminando a necessidade de cabos e fios.

Quais as principais novidades do Bluetooth 6.0?

Entre as atualizações, destaca-se a tecnologia Bluetooth Channel Sounding que permite determinar a distância entre dois dispositivos com uma precisão na casa dos centímetros, emitindo sinais de rádio entre ambos os aparelhos em frequências diferentes para estimar a distância. Essa comunicação é feita somente entre dispositivos autorizados, garantindo a segurança e privacidade dos usuários. Com essa tecnologia, será possível utilizar o celular para localizar objetos com dispositivos de rastreamento similares ao Apple AirTag, além de outras aplicações como chaves digitais para abertura de portas, portões ou carros, e o "despertar" de dispositivos periféricos, como mouse e teclado, de acordo com a proximidade física em relação a um tablet ou notebook.

A Apple ainda poderá utilizar o Bluetooth 6.0 para aprimorar o recurso Busca Precisa (Precision Finding) do app Buscar, oferecendo uma localização ainda mais precisa de dispositivos perdidos, mesmo em ambientes amplos ou complexos. Além disso, a atualização permitirá que dispositivos sem chip de banda ultralarga (UWB), como o controle remoto da Apple TV, também sejam localizados com maior precisão.

O Bluetooth 6.0 também traz aprimoramentos na transmissão de dados, visando economia de energia e redução da latência da comunicação. O recurso Decision-Based Advertising Filtering evita que o processo de varredura para estabelecer conexões seja executado em canais irrelevantes, enquanto o Monitoring Advertisers ajuda a poupar energia quando o alcance de um dispositivo a ser conectado é incerto. A Isochronous Adaptation Layer também foi aprimorada, reduzindo a latência e aumentando a confiabilidade da transmissão de dados, especialmente em casos que envolvam informações sensíveis ao tempo.

Quando o Bluetooth 6.0 chega?

Embora as especificações do Bluetooth 6.0 estejam prontas, o acesso à tecnologia deve demorar alguns meses, dependendo do desenvolvimento de componentes e dispositivos compatíveis. A expectativa é que os primeiros dispositivos com suporte ao Bluetooth 6.0 comecem a chegar ao mercado em 2025.