Cansado de tecnologia inteligente? Dispositivos ‘burrinhos’ estão aí para nos divertir

Um dos aparelhos que mais uso é um alto-falante relativamente simples que reproduz áudio do meu telefone ou laptop por meio de uma conexão Bluetooth. Não posso falar com ele. A caixinha de som não tem um aplicativo nem nenhum recurso de inteligência artificial. Na verdade, ela é bem pouco inteligente. Isso é tudo o que eu quero.

O que funciona para mim pode não ser o melhor para você. Mas meu alto-falante "burro" aponta para o valor da tecnologia que faz apenas uma coisa e a faz bem. Esse é um dos motivos da popularidade de nicho dos telefones flip antigos, câmeras retrô, fones de ouvido com fio e discos de vinil. (Além disso, algumas pessoas da Geração Z e da Geração Alfa gostam de tecnologias com resultados pouco refinados).

Câmeras de filme usadas nos anos 2000 agora são populares entre a Geração Z Foto: insideportugal/adobe.stock

Na afeição pela tecnologia relativamente simples, incluindo meu alto-falante, também pode haver uma reação implícita à complexidade da tecnologia.

Quando até as escovas de dentes têm inteligência artificial (IA) e você quer gritar com sua TV “inteligente” não tão inteligente, é razoável se perguntar: para quem as empresas fazem esses produtos complicados?

Mais de nossas tecnologias mais simples favoritas

David Imel, jornalista de tecnologia e produtor do canal MKBHD no YouTube, teve um smartwatch por anos, mas começou a se ressentir das notificações constantes que “tiravam minha vida”. Imel agora usa um relógio de pulso Casio e não se arrepende.

Chris Velazco, especialista residente em gadgets da equipe de Help Desk do jornal americano The Washington Post, possui dispositivos de videogame imersivos, mas declarou “amor eterno” por um Nintendo 3DS XL muito menos sofisticado. O dispositivo portátil de jogos foi lançado em 2012 e foi descontinuado, embora seja possível encontrar modelos usados.

Quando tem tempo livre em casa, Chris liga seu 3DS para jogar um jogo no estilo “jogo da velha” como se estivesse vivendo na Idade da Pedra.

Lauren Goode, redatora de tecnologia da revista Wired, tem um smartwatch Garmin Fenix 5S de sete anos de idade que monitora os exercícios e é só isso. A bateria pode durar facilmente cinco dias sem carga. (O modelo foi descontinuado, embora você possa encontrar versões similares usadas).

Os celulares antigos de flip são um exemplo da tecnologia menos inteligente que algumas pessoas estão adotando Foto: F-Stop Boy /adobe.stock

A tecnologia do Jeep que ela tem desde 2007 é tão ultrapassada que Goode diz que os hackers provavelmente não conseguiriam invadir o carro remotamente sem muito esforço. Para tocar música de seu telefone, ela usa um cabo especial que se conecta a uma porta antiga no sistema de som do carro.

“Meu objetivo é dirigir o carro por 20 anos e depois fazer um upgrade para algo mais ecológico, quando terei que aceitar que ele está conectado à Skynet”, disse Goode.

A afeição pela tecnologia é pessoal e idiossincrática, e talvez você não ache todas essas coisas simples ou úteis. Até mesmo o meu alto-falante está destinado a morrer quando a bateria acabar. Tecnologias supostamente mais simples ou mais antigas também nem sempre são boas. Não ouço muitas pessoas lamentando os videocassetes. Leia também Geração Z odeia usar e-mails, busca conforto nos apps de mensagem e sente dificuldades no trabalho

Jovens desenterram a Cybershot e sentem um gostinho da era do Orkut O significado mais profundo por trás do fato de gostarmos dessas coisas Parte da adoração pela tecnologia mais simples é nostalgia ou o que Imel disse ser uma reação à tecnologia “consumista” que nunca nos deixa em paz. Há também uma rejeição à assustadora coleta de dados comum em muitos produtos que você usa. Eu também me pergunto se a tecnologia que nos deixa loucos não é apenas excessivamente complexa, quando o simples seria suficiente. O grande problema é quando a tecnologia é complexa e ruim.

Talvez você tenha vontade de bater na sua impressora com uma marreta. Recentemente, quando tentei adicionar um aplicativo de streaming de vídeo a uma TV conectada à internet, tive que responder a tantos comandos na tela com um controle remoto da TV que desisti frustrada.