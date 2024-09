iPhone 16 deve chegar na segunda; saiba o que esperar do novo smartphone da Apple

A Apple está pronta para revelar sua mais nova linha de smartphones, o iPhone 16, em seu evento “It’s Glowtime” na próxima segunda-feira, 9 de setembro. O evento também marcará o lançamento oficial do iOS 18, o novo sistema operacional da Apple. Apesar dos esforços da empresa para manter segredo, diversos rumores e vazamentos já circulam na internet, alimentando a expectativa dos fãs da marca. Algumas das principais novidades devem estar relacionadas às câmeras dos aparelhos.

Evento de lançamento e disponibilidade

Novo iPhone promete novidades principalmente quanto à personalização Foto: Adobe Stock

O evento de lançamento será transmitido ao vivo no site oficial da Apple e em seu canal no YouTube, a partir das 14h (horário de Brasília). Embora a data oficial de vendas ainda não tenha sido confirmada, a Apple costuma abrir as pré-vendas na sexta-feira seguinte ao evento, o que sugere que os interessados poderão encomendar o iPhone 16 a partir de 13 de setembro. O esperado é que os novos aparelhos cheguem às lojas na sexta-feira seguinte, 20 de setembro.

Novidades sobre o iPhone 16

PUBLICIDADE Uma notícia que tem gerado bastante expectativa é o possível aumento no tamanho das telas dos modelos iPhone 16 Plus e iPhone 16 Pro Max. Os tamanhos devem variar de 6,1 polegadas para 6,3 polegadas e de 6,7 polegadas para 6,9 polegadas, um aumento de cerca de 3%. Isso pode parecer pouco, mas é suficiente para que acessórios como capas de proteção precisem ser atualizados. O rumor sobre o aumento das telas foi publicado pelo analista especializado Ross Young, que disse também que proporção das telas continuará a ser 19,5:9, mantendo-se mais larga que os padrões comuns de smartphones Android. Outro rumor aponta para melhorias no conjunto de câmeras do iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. A câmera grande angular dos modelos Pro deve passar de 12 MP para 48 MP, permitindo fotos ultrawide em formato ProRAW, com alta definição e flexibilidade na edição. A informação foi divulgada pelo leaker “baby sauce OvO” na rede social chinesa Weibo. Ele também menciona a atualização do sensor Sony IMX803 para uma versão modificada, IMX903, no iPhone 16 Pro Max, o que deve melhorar a captação de luz em ambientes de baixa luminosidade.

Em termos de usabilidade, o iPhone 16 deve trazer um botão exclusivo para a captura de fotos. Esse botão não é mecânico — ou seja, ele não afunda ao ser pressionado. Em vez disso, registra diferentes intensidades de pressão, tornando a captura de fotos mais estável. Essa mudança pode parecer um detalhe menor, mas é relevante considerando que a Apple sempre destacou a capacidade fotográfica dos seus iPhones. O recurso promete aumentar a estabilidade na hora de tirar fotos, ativando os motores de vibração do iPhone para oferecer feedback tátil ao usuário.

Uma das novidades mais aguardadas para o iPhone 16 é a integração da Apple Intelligence, plataforma de IA da Apple, com assistente Siri. A nova Siri promete um aprendizado mais eficiente e personalizado, além de recursos avançados de busca e edição de imagens e vídeos. Apresentada em junho durante a conferência global de desenvolvedores da Apple (WWDC), a Apple Intelligence é um dos destaques dos novos chips A18 e A18 Pro. Esses chips possuem um Neural Engine aprimorado, que contribui para as funcionalidades de IA.

Os modelos iPhone 16 Pro também devem aparecer em uma nova cor bronze, enquanto todos os modelos da linha devem vir com 8 GB de RAM. O rumor sobre a memória RAM foi levantado pelo analista Jeff Pu e faz sentido considerando a necessidade de alto desempenho da Apple Intelligence. O aumento da memória RAM é crucial para evitar gargalos em tarefas que demandam grande volume de dados.

Um dos destaques dos iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max foi a capacidade de rodar jogos de alto orçamento, mas também geraram críticas devido a problemas de superaquecimento. A Apple parece estar ciente disso e estaria trabalhando em uma solução térmica baseada em grafeno para os iPhones 16. Um dos rumores apontam que os novos modelos devem utilizar um encapsulamento metálico e grafeno para dissipar melhor o calor. Essas melhorias são fundamentais para evitar problemas de superaquecimento durante atividades intensas, como jogos e carregamento rápido.

Expectativas e preços

Ainda não se sabe como a empresa lidará com os preços, especialmente em um cenário de alta inflação e incertezas econômicas. Atualmente, os modelos do iPhone 15 começam em US$ 799 e podem chegar a US$ 1.599 para o 15 Pro com 1 TB de armazenamento. No Brasil, os preços são ainda mais assustadores, tendo o iPhone 15 de 128 GB custando R$ 7.299 e a versão mais premium, o iPhone 15 Pro Max de 1 TB chegando a R$ 13.999. Com a persistência do dólar mais alto nos últimos meses, o aparelho pode chegar mais caro no Brasil.

iOS 18: a nova versão do sistema operacional