iOS 18: o que esperar do novo sistema operacional do iPhone

Com o lançamento da linha iPhone 16 marcado para a segunda-feira, 9, a Apple está pronta para lançar o iOS 18, a próxima grande atualização de seu sistema operacional móvel. O evento da próxima semana deverá também trazer mais detalhes sobre o Apple Intelligence, a plataforma de inteligência artificial (IA) que promete mudar a interação com o iPhone.

PUBLICIDADE A maioria dos iPhones recentes será compatível com o iOS 18, incluindo modelos a partir do iPhone XS e iPhone XR, além do iPhone SE (2ª geração ou posterior). Dispositivos mais antigos, como o iPhone 8 e o iPhone X, não receberão a atualização, mas continuarão funcionando normalmente, apenas sem acesso aos recursos mais recentes e às melhorias de segurança. Veja abaixo o que esperar do sistema.

A nova inteligência artificial

Apple Intelligence é a nova inteligência artificial (IA) da empresa Foto: Apple/Divulgação

A Apple Intelligence, uma das grandes novidades do iOS 18, estará disponível inicialmente em versão beta apenas para os modelos iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. A expectativa é que a linha do iPhone 16 também seja totalmente compatível com essa funcionalidade, que permitirá interações mais avançadas e personalizadas com o smartphone, como reescrever, revisar e resumir textos, criar imagens personalizadas, gerar filmes com base em memórias e remover objetos indesejados de fotos.

A assistente Siri também será aprimorada com a Apple Intelligence, tornando-se mais natural, pessoal e capaz de entender o contexto, permitindo a interação por texto e voz.

Face ID, tela customizável e acessibilidade

Nova tela do iPhone promete maior personalização ao usuário Foto: Apple/Divulgação

O iOS 18 traz uma série de outros recursos interessantes, como a possibilidade de trancar aplicativos com autenticação facial (Face ID), o que aumenta a privacidade do usuário. Já a personalização da tela inicial irá permitir o ajuste do tamanho dos ícones, customizar a aparência e mover os aplicativos livremente pela tela. Outra função que chegará com o sistema é o “Sinais de movimento do veículo” que promete reduzir o enjoo ao usar o celular em movimento.

A transcrição automática de gravações de áudio é outra novidade, facilitando a consulta e organização de informações. Além disso, o iOS 18 traz novos recursos de acessibilidade, como o Eye Tracking para navegação com os olhos, o Music Haptics para pessoas com deficiência auditiva e os Vocal Shortcuts para realizar tarefas com comandos de voz.

Novidades no Apple Music

O Apple Music também receberá melhorias com o iOS 18. O SharePlay, que permite compartilhar o controle da reprodução de músicas com amigos e familiares, agora estará disponível para todos, mesmo sem uma assinatura do Apple Music. A navegação no aplicativo foi aprimorada com a substituição da aba “Browse” por “New”, e o iPad ganhará uma nova barra de abas flutuante personalizável, que permite adicionar playlists, pastas e seções específicas para acesso rápido. O botão “Play After” também foi aprimorado, mostrando agora o nome do álbum ou playlist que será reproduzido em seguida.

Outras mudanças e recursos

Galeria de fotos terá novo estilo com chegada do sistema operacional Foto: Apple/Divulgação

O iOS 18 também ganhou uma Central de Controle redesenhada, permitindo maior personalização e a inclusão de widgets de terceiros, tornando a navegação ainda mais intuitiva. Além disso, o iMessage foi aprimorado com novos efeitos e uma formatação mais avançada.

No que diz respeito à organização, o aplicativo Fotos recebeu uma reformulação completa, com visualização unificada e a possibilidade de apagar objetos das imagens, facilitando a busca e edição de fotos. O aplicativo Mail também foi otimizado, classificando automaticamente os e-mails em categorias e oferecendo uma visualização resumida das mensagens mais importantes, tornando a gestão de e-mails muito mais eficiente.

Pensando na produtividade e no entretenimento, o Safari agora conta com o Distraction Control, que permite ocultar elementos que distraem durante a navegação. Para os amantes de jogos, o Modo de Jogo garante um desempenho otimizado, com taxas de quadros mais consistentes e menor latência de áudio, proporcionando uma experiência imersiva.

PUBLICIDADE As novidades também chegam ao Apple Pay, com novas opções de pagamento e o Tap to Cash para transações rápidas e seguras. A Carteira agora exibe informações adicionais sobre eventos nos ingressos e se integra ao Apple Music, tornando a organização ainda mais completa. Os AirPods também evoluíram, com interações com a Siri por movimentos de cabeça, isolamento de Voz para chamadas mais claras e melhor latência de áudio em jogos, elevando a experiência de uso. A saúde também recebeu atenção especial, com o app Saúde apresentando uma Ficha Médica redesenhada e informações sobre gravidez, oferecendo um acompanhamento mais completo. Por fim, o app Casa agora permite acesso para convidados, abertura de portas com chaves digitais e informações sobre o consumo de energia, tornando a casa inteligente ainda mais acessível e prática.

Quando chega aos dispositivos?

Expectativa para chegada do sistema é grande entre os usuários da marca Foto: Apple/Divulgação

Para os curiosos que desejam experimentar as novidades antes do lançamento oficial, a Apple disponibilizou a primeira versão beta pública do iOS 18. No entanto, é importante lembrar que se trata de uma versão de testes e pode apresentar instabilidades, por isso, não é recomendado instalá-la em um dispositivo de uso diário. Não há ainda data para quando o sistema será disponibilizado, mas, historicamente, o iOS pode ser baixado cerca de uma semana após o evento de anúncio do iPhone.