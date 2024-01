iPhone 16 deve ganhar novo botão especial para câmera fotográfica, diz site

Ainda faltam cerca de 9 meses para o lançamento nos novos iPhone — os possíveis iPhone 16 — da Apple, mas rumores sobre novos recursos e sobre o design do telefone já começam a surgir. Desta vez, o site americano The Information afirmou que um novo botão para tirar fotos vai ser adicionado na lateral do aparelho, sendo mais uma adição significativa de função de teclas na lateral do dispositivo.

Para a Apple, a ideia seria adicionar um botão semelhante ao de volume ou de bloqueio de tela na parte inferior da lateral direita do aparelho. Esse botão seria específico para fotos e, principalmente, para capturar imagens na posição horizontal. Com isso, o botão pode simular um disparador de câmera fotográfica, facilitando na hora de tirar uma foto.

iPhone 16 pode ganhar mais um botão na lateral do aparelho Foto: Loren Elliott/Reuters

PUBLICIDADE Além disso, o botão também pode ser sensível ao toque, para incluir mais ferramentas além do disparador. De acordo com o The Information, caso tenha sensibilidade, o botão pode ser usado também para ajuste de zoom quando o usuário deslizar o dedo para a direita ou para a esquerda. Ao contrário do botão de ação, incluído apenas nas linhas Pro e Pro Max do iPhone 15, o novo botão de fotografia está sendo testado em todos os modelos da marca e pode aparecer ainda neste ano.

A Apple não comentou sobre os rumores sobre seus novos recursos para o iPhone 16.

Os rumores já haviam sido publicados pelo site especializado MacRumors, em setembro do ano passado, que anunciou que a ferramenta ainda estava em desenvolvimento pela empresa. Agora, depois da virada do ano, outras informações sobre a ferramenta foram confirmadas tanto pelo The Information quanto pelo especialista em Apple da Bloomberg Mark Gurman.