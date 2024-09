iPhone 16: por que o celular da Apple ganhou um novo botão físico?

Antes da era dos smartphones, os celulares com câmera embutida, como o Kyocera Visual Phone VP-210 (1999), primeiro celular a ter uma câmera no mundo, utilizava botões presentes no teclado do aparelho para tirar fotos. Outros exemplos clássicos são o Sony Ericsson Z1010 (2003) e o Motorola Razr V3 (2004). Todos eles, apresentavam botões físicos dedicados à câmera que permitiam aos usuários abrir o aplicativo de câmera e capturar fotos com um simples toque no botão. Naquela época, as câmeras dos celulares tinham resoluções muito baixas em comparação com os padrões atuais.

Por conta da chegada dos smartphones no fim dos anos 2000, a tela sensível ao toque (touchscreen) foi gradualmente substituindo os botões físicos, permitindo um aumento no tamanho da tela e uma maior área de visualização para fotos e vídeos. No entanto, algumas fabricantes, como a Sony com sua linha Xperia, tentaram manter o botão físico da câmera em seu smartphone. A empresa inclusive implementou a funcionalidade de acessar a câmera com dois toques no botão liga/desliga, mesmo com o smartphone bloqueado.