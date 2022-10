iPhone intacto de 2007 é leiloado por US$ 39 mil

Quanto você pagaria por uma parte da história da tecnologia? Para um colecionador, a resposta foram exatos US$ 39.339,60 desembolsados no primeiro modelo do iPhone, lançado em 2007 e ainda lacrado na caixa.

A cifra foi arrematada em leilão realizado pela LCG Auctions no último domingo, 16. A identidade do comprador não foi revelada.

O aparelho da Apple teve lance inicial de US$ 2.500 até ser comprado por quase US$ 40 mil. Em 2007, quando foi lançado, o smartphone era vendido a US$ 599.

O telefone leiloado no fim de semana passado foi anunciado como em “condições excepcionais”, com rótulos intactos sob o selo de plástico e sem adesivos de reposição na caixa.

iPhone lacrado foi vendido por US$39 mil dólares no último domingo, 16

“O leilão do item não decepcionou, pois muitos colecionadores ávidos e sofisticados elevaram o preço para esse valor recorde”, disse o fundador da LCG Auctions, Mark Montero, em comunicado. “Parabenizamos os vencedores, nossos expedidores e todos os participantes por fazer deste um dos leilões mais ativos de nossa história.”

Originalmente apresentado em 9 de janeiro de 2007, o iPhone foi revelado por Steve Jobs, fundador da Apple, como um dispositivo “três em um”: um celular, um tocador de música e um dispositivo de conexão à internet. O aparelho foi o responsável por iniciar a era dos smartphones, com tela sensível ao toque (touchscreen).

À época, o iPhone tinha 8 GB de armazenamento e câmera de 2 megapixels. A título de comparação, o modelo mais básico do iPhone 14, lançado neste ano, parte de 128 GB de armazenamento.