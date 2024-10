Celulares e smartTVs são eletrônicos mais afetados em quedas de energia; veja como proteger

Quando o assunto é celular, a melhor coisa a se fazer é gastar aquela grana em um carregador original. Isso porque essas baterias funcionam por corrente contínua (DC), que flui em uma única direção. No entanto as tomadas fornecem eletricidade em corrente alternada (AC), que muda de direção várias vezes. É função do carregador inverter a corrente de alternada para contínua.

“Essas fontes chaveadas são eletrônicas sensíveis e que se não tiver componentes de qualidade vão queimar ou deixar passar o surto [de energia] para seu aparelho”, diz Rodrigues. “Com certeza os carregadores originais dos celulares têm dispositivos de proteção interna, até por isso são mais caros”.