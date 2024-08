Kindle: Conheça 10 truques do e-reader para se tornar ‘mestre’ da leitura

O Kindle, e-reader da Amazon, é objeto de desejo para qualquer leitor. Além de poder armazenar uma verdadeira biblioteca digital, o dispositivo oferece, frequentemente, obras por um preço mais acessível do que as versões físicas. Para otimizar a sua leitura, separamos 10 truques para você aproveitar ao máximo a experiência dos e-books.

A tag #booktok, no TikTok, é o espaço que os usuários discutem sobre livros, como se fosse uma comunidade de leitores. Com milhares de vídeos sobre o tema, o aplicativo tornou-se um verdadeiro impulsionador de vendas de livros, e claro, responsável por criar tendências para o mundo dos leitores.

LONDON , ENGLAND - MAY 6: Amazon Kindle e-book reader on the pile of books on May 6,2017 Foto: CHARNSITR

O Kindle não ficou de fora dessa e, nas redes sociais, os usuários compartilham diversos ‘truques secretos’ para tornar a experiência no e-reader ainda melhor.

Separamos as dicas em três níveis para serem acessíveis a todos os tipos de usuários de Kindle, desde os mais iniciantes até os que já são mais familiarizados com os recursos do aparelho. Confira:

Nível básico

Algumas dicas para iniciantes, recursos de fácil configuração, que talvez, usuários recentes do Kindle ainda não tenham descoberto.

Definir a capa do livro como tela de bloqueio

O Kindle disponibiliza algumas imagens para que sejam a tela de bloqueio do seu e-reader, mas alguns leitores sentem falta de observar a capa de sua leitura atual. Por isso, existe a possibilidade de deixar a capa do livro como tela do Kindle, veja: Vá em Configurações, clique em Tela e brilho e ative a opção de Mostrar capas na tela de bloqueio. Assim, a capa da sua leitura atual aparecerá quando o seu Kindle estiver bloqueado.

Alterar o nome do Kindle

Além disso, todo o Kindle possui um nome no canto superior esquerdo da tela. Você pode personalizar o seu da forma que quiser. Inclusive, no #booktok, muitas pessoas brincam com esse recurso e colocam letras de música que combinam com o ‘humor’ do livro que estão lendo.

Para mudar o nome do seu e-reader, basta acessar Configurações, clicando nos ‘três pontinhos’ no canto superior direito da tela;

Depois, clique em Informações do dispositivo e coloque o nome que quiser.

Configurações do Kindle permitem ajustar temperatura da luminosidade, nome do dispositivo e modo noturno Foto: Bruna Arimathea/Estadão

Modo noturno

Outra dica simples para personalizar o seu Kindle é ativar o Modo noturno de leitura, disponível para os modelos Paperwhite e Oasis.

Basta clicar na seta, no topo da tela, e ativar o Modo Noturno, assim, a sua tela ficará com o fundo preto e as letras brancas. Muitos leitores gostam de ativar essa opção durante a noite.

Progresso de leitura

Quando lemos livros em versões físicas, é muito simples saber se estamos no começo, no meio ou no fim do livro. Com os e-readers isso é um pouco menos evidente, mas o Kindle permite que o leitor personalize esse progresso de leitura em quatro opções: Páginas, Tempo restante no capítulo, Tempo restante no livro ou Posição.

Para escolher como marcar o seu progresso de leitura, estando com o e-book aberto, basta clicar no canto inferior esquerdo da tela e mudar até que a sua opção favorita apareça.

Nível intermediário

Se você possui um Kindle há mais tempo, talvez seja a hora de aprender algumas funções novas que seu aparelho pode oferecer.

Programação de luminosidade

A questão da luminosidade da tela é muito individual. Sabendo disso, o Kindle permite que o leitor não só ajuste o nível de luz, mas também, deixe o ajuste programado a depender da hora do dia. Veja:

Em Configurações, clique em Tela e brilho;

Depois, clique em Brilho e temperatura da cor e ative a opção de Agendamento de temperatura de cor.

Existem opções prontas de dia e noite, mas também é possível criar a sua própria programação de luminosidade definindo os melhores horários para você.

Ajuste de fonte

Uma outra vantagem do Kindle é ter a liberdade de ajustar o formato da página como quiser. Quantas vezes você já não cansou de uma leitura por, simplesmente, achar a o tamanho da letra pequeno demais?

Clicando no topo da tela um ‘Aa’ aparecerá, nele, você pode ajustar o tamanho da fonte, o tipo e também, o layout da tela, como as margens, orientação, alinhamento e espaçamento. Além dessa opção, também é possível configurar o tamanho da letra de uma forma mais simples, apenas fazendo movimento de pinça com os dedos.

Captura de tela

É possível salvar as páginas preferidas do seu e-book de uma forma bem simples, realizando uma captura de tela. Para isso, basta apertar os dedos nas extremidades diagonais da tela. Depois, com o carregador, é só conectar o Kindle em um computador e salvar os prints em um arquivo.

Nível avançado

Por último recursos que até mesmo os usuários mais experientes do Kindle possam, ainda, não saber.

Usar o Kindle como tablet

Essa função pode ser muito útil para quem usa o Kindle como ferramenta de estudos. Veja uma maneira prática de ter slides e leituras sempre no mesmo lugar:

Com o cabo carregador do Kindle, conecte o aparelho em um computador;

No computador, faça o download dos arquivos que você deseja transferir para o e-reader;

O Kindle aparecerá nos arquivos do computador;

Em Downloads, selecione o arquivo escolhido e arraste para a pasta do Kindle;

No canto inferior direito da tela do computador, ejete o Kindle e o seu arquivo já estará disponível no e-reader.

Pesquisar termos

Esse recurso permite que você encontre no e-book, todas as vezes que uma determinada palavra já foi citada no livro. Ótimo para refrescar a memória ao longo da leitura.

Basta selecionar a palavra, clicar na Lupa e clicar em Este e-book. Dessa forma, é possível conferir todos os momentos em que a palavra já foi repetida no livro.

Controle parental

Presentear crianças com um Kindle pode ser uma ótima iniciativa para incentivar o hábito de leitura. A função de controle parental é uma aliada na hora de evitar que eles não consumam conteúdos inapropriados ou não saiam comprando todos os livros disponíveis na loja virtual.

Na Tela inicial, toque nos ‘três pontinhos’ para acessar o Menu;

Em Configurações, selecione Controle dos pais;

Clicando em Restrições, é possível escolher o que será bloqueado. As opções são: Navegador da web, Loja e Nuvem;

Depois de ativar as funções escolhidas, crie um código para acessar os recursos que, agora, estão bloqueados.

Assim, os pais podem ter mais segurança sobre as leituras e escolhas de seus filhos.

*Mariana Cury é estagiária sob supervisão de Bruno Romani