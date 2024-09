O Android 15 foi lançado, mas ainda não está disponível no seu celular; saiba o porquê

O Google disponibilizou na terça-feira, 3, oficialmente o Android 15, mas por enquanto, a nova versão só está disponível no Android Open Source (AOSP), pacote em que os desenvolvedores têm acesso ao conteúdo ‘cru’ dos novos sistemas. Segundo o Google, a novidade deve estar disponível nas próximas semanas para os modelos de celular Pixel. Já para os outros modelos de smartphones, existe uma janela para os próximos meses.

Isso acontece porque cada fabricante, como a Samsung, Xiaomi e Motorola tem a flexibilidade de adaptar a atualização para seus modelos de telefone. Ou seja, é possível que uma marca ofereça a atualização antes da outra.

Rumores indicam que a atualização do sistema Android deve começar a ser disponibilizada pelos modelos de celular Pixel Foto: Sundry Photography/adobe.stock

PUBLICIDADE Eduardo Pellanda, professor e pesquisador em Comunicação Digital da , explicaPUCRS que essa demora pode ser justificada por cada empresa ter que ajustar os novos recursos para seus próprios aparelhos. “Nem os aparelhos do próprio Google, lançados agora, vieram com o Android 15. Me parece um problema de customizar todas as novas funções para cada tipo de hardware. A função de multitarefa, para modelos maiores, por exemplo, tem que ser muito bem adaptada para cada tipo de tela e isso leva tempo.”

Em 2023, por exemplo, o Android 14 foi lançado dia 4 de outubro e a Samsung começou a disponibilizar os novos recursos para os aparelhos no dia 31 do mesmo mês. É esperado que a empresa mantenha a mesma média de dias para o Android 15.

Diferentemente, a Apple costuma disponibilizar o iOS para todas as versões compatíveis com os diferentes modelos de iPhone, o que Pellanda considera uma vantagem em relação ao funcionamento dos softwares nos hardwares.

“Essa é a parte boa de tanto o sistema quanto os aparelhos da Apple serem controlados pela própria empresa”, conclui o especialista.

Novos recursos do iPhone 15

Entre as novas funcionalidades, algumas delas estão relacionadas à segurança do dispositivo, com o aprimoramento dos logins com passkeys, a criação de uma função chamada Private Space - que deve funcionar ocultando aplicativos e solicitando senha para acesso -, e a possibilidade de rastrear aparelhos desligados.

Ainda na questão da segurança, o Google anunciou, em junho, um novo recurso antirroubo e, agora, a tecnologia estará disponível no Android 15. Essa ferramenta consegue identificar o movimento brusco de quando um celular é arrancado da mão de uma pessoa. Segundo o Google, com o uso de inteligência artificial (IA) e do acelerômetro do aparelho, as ferramentas podem identificar a situação de perigo. A tecnologia também leva em consideração a rápida movimentação após o suposto roubo. Com isso, o smartphone é automaticamente bloqueado.

Além disso, outras novidades como a possibilidade de gravar partes específicas da tela, melhor controle da câmera e ajuste de luminosidade do flash devem ser esperadas.

A função Circle to Search também receberá melhorias, com a adição de um recurso parecido com o aplicativo Shazam, que pode identificar a música que está tocando no ambiente ou está sendo reproduzida em um vídeo.

*Mariana Cury é estagiária sob supervisão de Bruno Romani